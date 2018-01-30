Пикантные победы: какие награды россияне собрали в минувший уик-энд

В США в
60-й раз вручили премию «Грэмми». Триумфатором стал американец Бруно Марс — он забрал сразу пять граммофонов. А главным героем номинации «Лучшая аранжировка» оказался, как ни странно, российский президент. Потому что неизвестно, получил бы награду Ренди Ньюман, если бы его песня была посвящена другому персонажу.
Россия сказала свое слово и в номинации «Лучшее классическое исполнение». В ней равных не оказалось российскому пианисту Даниилу Трифонову, он получил «Грэмми» за виртуозное исполнение этюдов Ференца Листа.
Но, надо сказать, отличились россияне и в других, не столь почтенных конкурсах.
Однажды выйти на сцену за «Грэмми» мечтает и россиянка Дарья Хохлова. Она учится в Пермском музыкальном колледже на оперную певицу. Ну а пока 19-летняя пермячка покоряет мир другими талантами — в Малайзии Даша завоевала титул «Мисс бикини мира» и вошла в топ-15 самых красивых девушек планеты на конкурсе «Мисс туризм».
Дарья Хохлова, обладательница титула «Мисс бикини мира-2018»: «Это мой первый международный конкурс. Это мой первый мировой конкурс. Я приготовилась к этому конкурсу за четыре дня до него, до вылета в Малайзию в Куала-Лумпур».
А в Лас-Вегасе на торжественной церемонии вручения премии AVN Awards — аналог «Оскара» для работников порноиндустрии — триумфатором стал уроженец Петербурга Алексей Маетный, больше известный как Макус Дюпри. Он взял сразу четыре награды. Среди них — за лучшую мужскую роль. Год назад Алексей уже становился обладателем двух статуэток. И считает, что впереди его ждут еще больший успех и признание. Главное — чтобы жена была рядом.
Алексей Маетный, порноактер: «Женат на чудесной Бриджит Би. Которая поддерживает меня во всем и заботится обо мне. И она не смотрит на то, что ее муж занимается каждый день с разными девушками сексом».
К слову, среди номинантов на премию была еще одна российская звезда фильмов для взрослых — Анна Полина. Но ее таланты в этом году остались без внимания жюри. Лучшей же актрисой года на этом конкурсе стала 32-летняя австралийка Анджела Уайт — между прочим, выпускница Парижского института политических исследований.
Но, надо сказать, отличились россияне и в других, не столь почтенных конкурсах.
Однажды выйти на сцену за «Грэмми» мечтает и россиянка Дарья Хохлова. Она учится в Пермском музыкальном колледже на оперную певицу. Ну а пока 19-летняя пермячка покоряет мир другими талантами — в Малайзии Даша завоевала титул «Мисс бикини мира» и вошла в топ-15 самых красивых девушек планеты на конкурсе «Мисс туризм».
Дарья Хохлова, обладательница титула «Мисс бикини мира-2018»: «Это мой первый международный конкурс. Это мой первый мировой конкурс. Я приготовилась к этому конкурсу за четыре дня до него, до вылета в Малайзию в Куала-Лумпур».
А в Лас-Вегасе на торжественной церемонии вручения премии AVN Awards — аналог «Оскара» для работников порноиндустрии — триумфатором стал уроженец Петербурга Алексей Маетный, больше известный как Макус Дюпри. Он взял сразу четыре награды. Среди них — за лучшую мужскую роль. Год назад Алексей уже становился обладателем двух статуэток. И считает, что впереди его ждут еще больший успех и признание. Главное — чтобы жена была рядом.
Алексей Маетный, порноактер: «Женат на чудесной Бриджит Би. Которая поддерживает меня во всем и заботится обо мне. И она не смотрит на то, что ее муж занимается каждый день с разными девушками сексом».
К слову, среди номинантов на премию была еще одна российская звезда фильмов для взрослых — Анна Полина. Но ее таланты в этом году остались без внимания жюри. Лучшей же актрисой года на этом конкурсе стала 32-летняя австралийка Анджела Уайт — между прочим, выпускница Парижского института политических исследований.
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