Как Марат Башаров стал приемным отцом двух сирийских детей

Марат Башаров снова стал отцом. Актер оформил опекунство над двумя сирийскими детьми. В лагерь сирийских беженцев он приехал, чтобы увидеть своими глазами, как живут пострадавшие от войны люди.
В лагерь сирийских беженцев в приграничном Ливане артиста привез муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов, который давно уже возит туда гуманитарные грузы.
Ильдар Аляутдинов, муфтий Москвы: «Я помню себя в первый раз, я помню людей, которые оказались в этой поездке первый раз. Дли них это шок».
Горе целого поколения обычных сирийцев для всего мира ушло в тень новостных сообщений о военных операциях и заявлений политиков. И хотя жизнь миллионов таких людей стала такой еще до того, что все сейчас называют войной в Сирии, но и сейчас, когда война вроде бы почти закончилась, у них ничего не изменилось.
Сирийская беженка: «Никто не хочет остаться без крыши над головой зимой. А у нас дети. Но такова воля Бога, и мы смирились, оставили дома, и теперь эти палатки — все что у нас есть».
И несмотря на то, что к этой проблеме подключаются все новые международные гуманитарные миссии, несмотря на агитацию мировых звезд, в Красном кресте признаются, что для миллионов беженцев кардинально ничего не меняется.
Кристофер Мартин, глава делегации Международном комитета Красного Креста в Ливане: «Эта проблема пока не находит решения. Если эти люди и захотят вернуться в Сирию, то это не случится быстро — там зачастую просто некуда возвращаться».
«Нам идти некуда — семьи погибли, мужа забрали боевики ИГИЛ, его убили» — это типичная история женщины, которую услышал Марат Башаров в очередях за российской гуманитарной помощью.
Марат Башаров: «У женщины на руках ребенок, который весь в болячках. Весь в болезнях. И кажется, что уже ничего ему не поможет. Но я вижу в глазах этой матери, этой женщины, что надежда есть, надежда умирает последней».
При этом Башаров признается, что перед поездкой рисовал в голове самые страшные картины, но реальность оказалась гораздо страшнее.
Марат Башаров: «Эти несчастные дети, у которых нет вообще ничего, кроме болезней с которыми они вместе живут, кроме голода, нищеты, разрухи».
Над пятилетним Ахмадом и семилетней Асмой актер оформил официальное опекунство. Сейчас Башаров репетирует свой новый спектакль «Разговор с душой» — о жизни и смерти, выборе и спасении. Все вырученные деньги от постановки пойдут в помощь сирийским беженцам.
На премьеру в Москву актер пригласил Ахмада и Асму вместе с их матерями. Если же не удастся оформить документы, сгоревшие в сирийской войне, он обещает привезти спектакль в Дамаск.
Подробнее — в спецрепортаже «Итогов дня».
Ильдар Аляутдинов, муфтий Москвы: «Я помню себя в первый раз, я помню людей, которые оказались в этой поездке первый раз. Дли них это шок».
Горе целого поколения обычных сирийцев для всего мира ушло в тень новостных сообщений о военных операциях и заявлений политиков. И хотя жизнь миллионов таких людей стала такой еще до того, что все сейчас называют войной в Сирии, но и сейчас, когда война вроде бы почти закончилась, у них ничего не изменилось.
Сирийская беженка: «Никто не хочет остаться без крыши над головой зимой. А у нас дети. Но такова воля Бога, и мы смирились, оставили дома, и теперь эти палатки — все что у нас есть».
И несмотря на то, что к этой проблеме подключаются все новые международные гуманитарные миссии, несмотря на агитацию мировых звезд, в Красном кресте признаются, что для миллионов беженцев кардинально ничего не меняется.
Кристофер Мартин, глава делегации Международном комитета Красного Креста в Ливане: «Эта проблема пока не находит решения. Если эти люди и захотят вернуться в Сирию, то это не случится быстро — там зачастую просто некуда возвращаться».
«Нам идти некуда — семьи погибли, мужа забрали боевики ИГИЛ, его убили» — это типичная история женщины, которую услышал Марат Башаров в очередях за российской гуманитарной помощью.
Марат Башаров: «У женщины на руках ребенок, который весь в болячках. Весь в болезнях. И кажется, что уже ничего ему не поможет. Но я вижу в глазах этой матери, этой женщины, что надежда есть, надежда умирает последней».
При этом Башаров признается, что перед поездкой рисовал в голове самые страшные картины, но реальность оказалась гораздо страшнее.
Марат Башаров: «Эти несчастные дети, у которых нет вообще ничего, кроме болезней с которыми они вместе живут, кроме голода, нищеты, разрухи».
Над пятилетним Ахмадом и семилетней Асмой актер оформил официальное опекунство. Сейчас Башаров репетирует свой новый спектакль «Разговор с душой» — о жизни и смерти, выборе и спасении. Все вырученные деньги от постановки пойдут в помощь сирийским беженцам.
На премьеру в Москву актер пригласил Ахмада и Асму вместе с их матерями. Если же не удастся оформить документы, сгоревшие в сирийской войне, он обещает привезти спектакль в Дамаск.
Подробнее — в спецрепортаже «Итогов дня».
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