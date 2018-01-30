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    Как Марат Башаров стал приемным отцом двух сирийских детей. Сирия, дети и подростки, спецрепортаж Итогов дня. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВКак Марат Башаров стал приемным отцом двух сирийских детей

    Как Марат Башаров стал приемным отцом двух сирийских детей

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    Как Марат Башаров стал приемным отцом двух сирийских детей

    Как Марат Башаров стал приемным отцом двух сирийских детей

    Как Марат Башаров стал приемным отцом двух сирийских детей

      Марат Башаров снова стал отцом. Актер оформил опекунство над двумя сирийскими детьми. В лагерь сирийских беженцев он приехал, чтобы увидеть своими глазами, как живут пострадавшие от войны люди.

      В лагерь сирийских беженцев в приграничном Ливане артиста привез муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов, который давно уже возит туда гуманитарные грузы.

      Ильдар Аляутдинов, муфтий Москвы: «Я помню себя в первый раз, я помню людей, которые оказались в этой поездке первый раз. Дли них это шок».

      Горе целого поколения обычных сирийцев для всего мира ушло в тень новостных сообщений о военных операциях и заявлений политиков. И хотя жизнь миллионов таких людей стала такой еще до того, что все сейчас называют войной в Сирии, но и сейчас, когда война вроде бы почти закончилась, у них ничего не изменилось.

      Сирийская беженка: «Никто не хочет остаться без крыши над головой зимой. А у нас дети. Но такова воля Бога, и мы смирились, оставили дома, и теперь эти палатки — все что у нас есть».

      И несмотря на то, что к этой проблеме подключаются все новые международные гуманитарные миссии, несмотря на агитацию мировых звезд, в Красном кресте признаются, что для миллионов беженцев кардинально ничего не меняется.

      Кристофер Мартин, глава делегации Международном комитета Красного Креста в Ливане: «Эта проблема пока не находит решения. Если эти люди и захотят вернуться в Сирию, то это не случится быстро — там зачастую просто некуда возвращаться».

      «Нам идти некуда — семьи погибли, мужа забрали боевики ИГИЛ, его убили» — это типичная история женщины, которую услышал Марат Башаров в очередях за российской гуманитарной помощью.

      Марат Башаров: «У женщины на руках ребенок, который весь в болячках. Весь в болезнях. И кажется, что уже ничего ему не поможет. Но я вижу в глазах этой матери, этой женщины, что надежда есть, надежда умирает последней».

      При этом Башаров признается, что перед поездкой рисовал в голове самые страшные картины, но реальность оказалась гораздо страшнее.

      Марат Башаров: «Эти несчастные дети, у которых нет вообще ничего, кроме болезней с которыми они вместе живут, кроме голода, нищеты, разрухи».

      Над пятилетним Ахмадом и семилетней Асмой актер оформил официальное опекунство. Сейчас Башаров репетирует свой новый спектакль «Разговор с душой» — о жизни и смерти, выборе и спасении. Все вырученные деньги от постановки пойдут в помощь сирийским беженцам.

      На премьеру в Москву актер пригласил Ахмада и Асму вместе с их матерями. Если же не удастся оформить документы, сгоревшие в сирийской войне, он обещает привезти спектакль в Дамаск.

      Подробнее — в спецрепортаже «Итогов дня».

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