Россияне назвали самые нужные стране законы

Депутаты Госдумы решили выяснить, какие законы россияне считают необходимыми для страны. Для этого они заказали социологам специальный опрос, который и был проведен практически в каждом регионе страны.

2733 законодательство

опросы

В опросе участвовали представители разных возрастных категорий, при этом подавляющее большинство респондентов поставили на первое место законопроект «о системе жесткого контроля качества лекарств от производителя до аптеки».



В Госдуме напомнили, что подобный закон — о маркировке, которая позволит считывать двухмерный код с помощью обычного смартфона, уже был принят и вступит в силу с 2020 года.



Еще одна мера, которую россияне считают первоочередной, это запрет закрывать больницы, особенно сельские, без согласия жителей. Оказывается, и такой документ уже на рассмотрении в думе. Причем он касается не только сельских, но и любых больниц в конкретном населенном пункте и уже прошел два чтения. И третьим по важности наши сограждане считают закон о повышении ответственности за опасное вождение. Он тоже внесен в нижнюю палату, и спикер Вячеслав Володин уже давал поручение ускорить его рассмотрение.



Актуальными для страны россияне считают также законы о защите прав потребителей в Интернете, об ответственном обращении с животными и о введении более дешевых невозвратных билетов на поезда.