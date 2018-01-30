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    Россияне назвали самые нужные стране законы. законодательство, опросы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРоссияне назвали самые нужные стране законы

    Россияне назвали самые нужные стране законы

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    Россияне назвали самые нужные стране законы

    Россияне назвали самые нужные стране законы

      Депутаты Госдумы решили выяснить, какие законы россияне считают необходимыми для страны. Для этого они заказали социологам специальный опрос, который и был проведен практически в каждом регионе страны.

      В опросе участвовали представители разных возрастных категорий, при этом подавляющее большинство респондентов поставили на первое место законопроект «о системе жесткого контроля качества лекарств от производителя до аптеки».

      В Госдуме напомнили, что подобный закон — о маркировке, которая позволит считывать двухмерный код с помощью обычного смартфона, уже был принят и вступит в силу с 2020 года.

      Еще одна мера, которую россияне считают первоочередной, это запрет закрывать больницы, особенно сельские, без согласия жителей. Оказывается, и такой документ уже на рассмотрении в думе. Причем он касается не только сельских, но и любых больниц в конкретном населенном пункте и уже прошел два чтения. И третьим по важности наши сограждане считают закон о повышении ответственности за опасное вождение. Он тоже внесен в нижнюю палату, и спикер Вячеслав Володин уже давал поручение ускорить его рассмотрение.

      Актуальными для страны россияне считают также законы о защите прав потребителей в Интернете, об ответственном обращении с животными и о введении более дешевых невозвратных билетов на поезда.

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