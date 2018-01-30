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    Правительство, работодатели и профсоюзы подписали соглашение на три года. Путин, правительство РФ, профсоюзы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПравительство, работодатели и профсоюзы подписали соглашение на три года

    Правительство, работодатели и профсоюзы подписали соглашение на три года

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    Правительство, работодатели и профсоюзы подписали соглашение на три года

    Правительство, работодатели и профсоюзы подписали соглашение на три года

      Правительство, профсоюзы и работодатели в присутствии президента России подписали генеральное соглашение на ближайшие три года.

      В документе четко прописано, что нужно сделать, чтобы зарплаты и пенсии стали больше, страхование — эффективнее, а условия труда — лучше. Ведь даже самая продуманная госполитика не будет работать без человеческого капитала. Экономические результаты не приходят сами по себе — они зависят от конкретных людей.

      Владимир Путин: «У работника должна быть возможность на 100% реализоваться в профессии. При этом каждый человек должен чувствовать себя защищенным: как в плане социальных гарантий, так и с точки зрения безопасности и охраны труда, а его работа достойно, справедливо оплачиваться».

      Президент напомнил об очень важном решении, которое уже принято и заработает с мая 2018 года — уравнять минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум. Кстати, как раз профсоюзы активно продвигали эту идею.

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