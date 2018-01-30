Белоруссия планирует сократить экспорт продовольствия в Россию

Интервью сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Леонида Маринича из серии «подводим итоги прошлого года» вызвало ажиотаж в российских СМИ. Появились сообщения, что Минск якобы намерен внести российский рынок чуть ли не в черный список. При том что словосочетание «диверсификация поставок продовольствия» белорусские власти повторяют последние несколько лет.
Леонид Маринич, замминистра сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии: «Идет диверсификация рынка, если мы раньше поставляли в РФ 97% экспорта, то сегодня — 91,4%. Мы уже потихоньку начинаем осваивать новые рынки и уходить от зависимости от одной страны».
В цифрах экспорта чиновники от села сами плавают. За последние пять лет по их официальным публичным заявлениям доля поставок продуктов в Россию колебалась от 80 до 97%. Так что текущие успехи пока в зоне соцпогрешности. При этом в прошлом году Белоруссия поставила России продовольствия больше, чем в 2016-м. Главный хит — мясо-молочная продукция. Собственно, главная новость заключается в том, что белорусы теперь больше экспортируют еды, чем потребляют сами. Новые рынки им необходимы, поскольку зависимость от российского патологическая. Поэтому пищевики и ищут сбыт в Европе, Китае, Анголе, Египте и другой географической экзотике.
Что касается будущих поставок, то, по традиции, объемы на 2018 год будут согласовать через месяц-полтора, и что-то подсказывает, что голодать не будет никто по обе стороны союзного государства.
Российские продавцы в ответ на заявления белорусского министра лишь равнодушно пожимают плечами. На столичных овощных рынках рядом с российскими огурцами и помидорами лежат азербайджанские, узбекские и израильские. Так что о пустеющих без белорусов прилавках речи не идет.
А вот в молочном отделе среди импорта царят белорусы. На них приходится, например, пятая часть ввозимых в Россию сыров. Но, по данным аналитиков, уже через два года Россия сможет совсем отказаться от сырного импорта. Конечно, элитный швейцарский грюйер на прилавках останется. А вот о дешевых белорусских аналогах покупатели точно забудут. Но и сейчас в них нет острой нужды, уверены в аграрном комитете Госдумы.
Светлана Максимова, член комитета по аграрным вопросам Госдумы: «Я буду откровенна, я хочу сказать, что наши сельхозпроизводители только обрадуются этому. Будет у наших сельхозпроизводителей возможность увеличить выпуск своей продукции. И более широко выставлять свою продукцию в наших магазинах, на нашем рынке».
И не стоит забывать, что к соседям у российских властей слишком часто возникают вопросы. На днях в Россельхознадзоре выяснили, что четверть так называемых белорусских сыров могут быть на самом деле украинского происхождения.
Подробнее — в репортаже «Итогов дня» на НТВ.
В цифрах экспорта чиновники от села сами плавают. За последние пять лет по их официальным публичным заявлениям доля поставок продуктов в Россию колебалась от 80 до 97%. Так что текущие успехи пока в зоне соцпогрешности. При этом в прошлом году Белоруссия поставила России продовольствия больше, чем в 2016-м. Главный хит — мясо-молочная продукция. Собственно, главная новость заключается в том, что белорусы теперь больше экспортируют еды, чем потребляют сами. Новые рынки им необходимы, поскольку зависимость от российского патологическая. Поэтому пищевики и ищут сбыт в Европе, Китае, Анголе, Египте и другой географической экзотике.
Что касается будущих поставок, то, по традиции, объемы на 2018 год будут согласовать через месяц-полтора, и что-то подсказывает, что голодать не будет никто по обе стороны союзного государства.
Российские продавцы в ответ на заявления белорусского министра лишь равнодушно пожимают плечами. На столичных овощных рынках рядом с российскими огурцами и помидорами лежат азербайджанские, узбекские и израильские. Так что о пустеющих без белорусов прилавках речи не идет.
А вот в молочном отделе среди импорта царят белорусы. На них приходится, например, пятая часть ввозимых в Россию сыров. Но, по данным аналитиков, уже через два года Россия сможет совсем отказаться от сырного импорта. Конечно, элитный швейцарский грюйер на прилавках останется. А вот о дешевых белорусских аналогах покупатели точно забудут. Но и сейчас в них нет острой нужды, уверены в аграрном комитете Госдумы.
Светлана Максимова, член комитета по аграрным вопросам Госдумы: «Я буду откровенна, я хочу сказать, что наши сельхозпроизводители только обрадуются этому. Будет у наших сельхозпроизводителей возможность увеличить выпуск своей продукции. И более широко выставлять свою продукцию в наших магазинах, на нашем рынке».
И не стоит забывать, что к соседям у российских властей слишком часто возникают вопросы. На днях в Россельхознадзоре выяснили, что четверть так называемых белорусских сыров могут быть на самом деле украинского происхождения.
Подробнее — в репортаже «Итогов дня» на НТВ.
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