Госдеп обвил Россию в нарушении резолюции СБ ООН по КНДР

Госдепартамент США обвинил Россию в несоблюдении требований резолюции СБ ООН о санкциях в отношении КНДР.
В частности, России вменяется в вину поощрение «незаконного поведения» КНДР в связи с сообщениями о якобы реэкспорте северокорейского угля в третьи страны. Об этом сообщила в своем Twitter представитель Госдепа Хизер Нойерт.
Хизер Нойерт, представитель Госдепартамента США: «Мы предупредили Россию о незаконной торговле северокорейским углем через российские порты. Россия заявляет, что будет следовать всем резолюциям СБ ООН, но она не может обеспечить их соблюдение и поощряет незаконное поведение КНДР. Больше нет времени для отговорок».
Такое заявление Нойерт сделала после того, как в западных СМИ появились сообщения со ссылкой на данные источников в разведслужбах об экспорте угля из КНДР через Россию в обход санкций ООН, сообщает «Интерфакс».
В Кремле, в свою очередь, призвали не доверять заявлениям неназванных источников и подчеркнули, что Москва выполняет все международные обязательства по Северной Корее.
Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон обвинил Россию в нарушении санкционного режима против КНДР. Глава Госдепа заявил, что Москва не выполняет санкции, которые касаются поставок топлива в Северную Корею, а также «некоторых других сфер».
Хизер Нойерт, представитель Госдепартамента США: «Мы предупредили Россию о незаконной торговле северокорейским углем через российские порты. Россия заявляет, что будет следовать всем резолюциям СБ ООН, но она не может обеспечить их соблюдение и поощряет незаконное поведение КНДР. Больше нет времени для отговорок».
Такое заявление Нойерт сделала после того, как в западных СМИ появились сообщения со ссылкой на данные источников в разведслужбах об экспорте угля из КНДР через Россию в обход санкций ООН, сообщает «Интерфакс».
В Кремле, в свою очередь, призвали не доверять заявлениям неназванных источников и подчеркнули, что Москва выполняет все международные обязательства по Северной Корее.
Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон обвинил Россию в нарушении санкционного режима против КНДР. Глава Госдепа заявил, что Москва не выполняет санкции, которые касаются поставок топлива в Северную Корею, а также «некоторых других сфер».
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