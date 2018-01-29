Путин подарил Нетаньяху письмо Шиндлера

Президент России Владимир Путин подарил
премьер-министру Израиля Беньямину Нетаньяху оригинал письма Оскара Шиндлера, который прославился спасением евреев во время Второй мировой войны.
Об этом рассказала представитель канцелярии главы правительства Израиля Анна Йонатан-Леус. По ее словам, Нетаньяху был очень тронут подарком, письмо он передаст в иерусалимский мемориальный комплекс «Яд ва-Шем», посвященный памяти жертв холокоста.
Мемориальный комплекс «Яд ва-Шем» находится на Холме памяти близ горы Герцля в Иерусалиме. Комплекс был создан в 1953 году по решению израильского парламента в знак вечной скорби о жертвах холокоста.
Немецкий промышленник Оскар Шиндлер во время Второй мировой войны спас больше тысячи евреев, предоставив им работу на своих заводах в Польше и Чехии. Его история легла в основу книги Томаса Кенилли «Ковчег Шиндлера» и фильма Стивена Спилберга «Список Шиндлера».
Напомним, сегодня Владимир Путин и Беньямин Нетаньяху в Москве обсудили двусторонние отношения и поучаствовали в памятных мероприятиях в Еврейском центре, приуроченных к 75-летию восстания в польском лагере смерти Собибор.
Мемориальный комплекс «Яд ва-Шем» находится на Холме памяти близ горы Герцля в Иерусалиме. Комплекс был создан в 1953 году по решению израильского парламента в знак вечной скорби о жертвах холокоста.
Немецкий промышленник Оскар Шиндлер во время Второй мировой войны спас больше тысячи евреев, предоставив им работу на своих заводах в Польше и Чехии. Его история легла в основу книги Томаса Кенилли «Ковчег Шиндлера» и фильма Стивена Спилберга «Список Шиндлера».
Напомним, сегодня Владимир Путин и Беньямин Нетаньяху в Москве обсудили двусторонние отношения и поучаствовали в памятных мероприятиях в Еврейском центре, приуроченных к 75-летию восстания в польском лагере смерти Собибор.
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