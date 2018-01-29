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    Минобороны опровергло сообщения о небезопасном перехвате самолета-разведчика США

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    Минобороны опровергло сообщения о небезопасном перехвате самолета-разведчика США

    Минобороны опровергло сообщения о небезопасном перехвате <nobr>самолета-разведчика</nobr> США

    В Минобороны России опровергли сообщения Пентагона о небезопасном сближении над Чёрным морем российского истребителя с американским самолетом-разведчиком.

    По данным Минобороны, «весь полет российского самолета Су-27 проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства». Никаких внештатных ситуаций не было, подчеркнули в ведомстве.

    Отмечается, что истребитель Су-27 сопровождал американский самолет-разведчик, соблюдая все необходимые меры безопасности.

    Ранее в Пентагоне заявили о небезопасном перехвате самолета-разведчика P-3 Orion российским военным самолетом. Инцидент произошел над нейтральными водами Чёрного моря. По словам американских военных, из-за перехвата самолет ВМС США вынужден был досрочно прекратить свою миссию.

    Отметим, что американские разведывательные самолеты регулярно замечают у российских границ. В ноябре российский истребитель Су-30 совершил облет американского самолета-разведчика P-8A Poseidon, обнаруженного над нейтральными водами Чёрного моря. После этого самолет США изменил траекторию полета и стал удаляться от воздушного пространства РФ.

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