В парламент Бельгии внесли резолюцию об отмене «смехотворных» санкций против РФ

Бельгийские депутаты подготовили резолюцию с требованием инициировать отмену европейских санкций против России.
Как рассказал лидер партии «Фламандский интерес» Филип Девинтер, который стал одним из авторов документа, на первом этапе проект резолюции рассмотрит комиссия по внешним делам нижней палаты бельгийского парламента. Дата слушаний пока не назначена.
Авторы резолюции, в частности, отмечают, что антироссийские санкции «не соответствуют международным нормам» и «повлекли больше недостатков, чем преимуществ» для Бельгии. Также в документе говорится о необходимости «переключиться на диалог с Россией», которая должна быть «ключевым экономическим и политическим союзником» Европы, передает ТАСС.
В свою очередь представитель бельгийской Народной партии Альдо Каркасси заявил, что «пришло время снять эти смехотворные санкции, которые ничего не дали, будучи контрпродуктивными», сообщает РИА Новости.
Отметим, что ранее в бельгийский парламент уже вносили подобный документ. Однако в январе 2017 года комиссия по иностранным делам отвергла проект резолюции.
Авторы резолюции, в частности, отмечают, что антироссийские санкции «не соответствуют международным нормам» и «повлекли больше недостатков, чем преимуществ» для Бельгии. Также в документе говорится о необходимости «переключиться на диалог с Россией», которая должна быть «ключевым экономическим и политическим союзником» Европы, передает ТАСС.
В свою очередь представитель бельгийской Народной партии Альдо Каркасси заявил, что «пришло время снять эти смехотворные санкции, которые ничего не дали, будучи контрпродуктивными», сообщает РИА Новости.
Отметим, что ранее в бельгийский парламент уже вносили подобный документ. Однако в январе 2017 года комиссия по иностранным делам отвергла проект резолюции.
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