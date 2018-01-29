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    Россия будет соревноваться с Украиной в одном полуфинале «Евровидения»

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    • Фото: esc_worldclub / instagram.com
    Россия будет соревноваться с Украиной в одном полуфинале «Евровидения»

    Россия будет соревноваться с Украиной в одном полуфинале «Евровидения»

    Россия будет соревноваться с Украиной в одном полуфинале «Евровидения»
  • Фото: esc_worldclub / instagram.com

    • Согласно жеребьевке, Россия и Украина выступят в одном полуфинале «Евровидения», которое пройдет в этом году в Португалии.

    Результаты жеребьевки опубликованы на сайте музыкального конкурса. Первый полуфинал «Евровидения» пройдет 8 мая. В этот день выступят представители 19 стран, в том числе Албании, Азербайджана, Белоруссии, Чехии, Эстонии, Исландии, Израиля, Армении, Греции, Швейцарии и других.

    Второй полуфинал состоится 10 мая. На сцену выйдут участниками 18 стран. Сначала посоревнуются Австралия, Дания, Норвегия, Молдавия, Румыния, Россия, Сан-Марино, Сербия и Нидерланды. После перерыва — Венгрия, Грузия, Мальта, Черногория, Латвия, Польша, Словения, Швеция и Украина.

    Россию на конкурсе будет представлять певица Юлия Самойлова. Она уже обсудила номер с режиссером-постановщиком и выбрала песню, с которой будет выступать в Португалии. Название композиции, возможно, раскроют примерно через 6 недель.

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    Отметим, что Юлия Самойлова должна была с песней Flame Is Burning выступить на «Евровидении-2017» в Киеве. Однако СБУ запретила российской певице въезд на Украину на три года, мотивировав отказ тем, что певица без разрешения Киева выступала в Крыму. После этого было решено, что Самойлова все равно споет на «Евровидении», но в 2018 году.

    Участник от Украины определится по итогам внутреннего конкурса 24 февраля.

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