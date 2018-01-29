Россия будет соревноваться с Украиной в одном полуфинале «Евровидения»

Согласно жеребьевке, Россия и Украина выступят в одном полуфинале «Евровидения», которое пройдет в этом году в Португалии.
Результаты жеребьевки опубликованы на сайте музыкального конкурса. Первый полуфинал «Евровидения» пройдет 8 мая. В этот день выступят представители 19 стран, в том числе Албании, Азербайджана, Белоруссии, Чехии, Эстонии, Исландии, Израиля, Армении, Греции, Швейцарии и других.
Второй полуфинал состоится 10 мая. На сцену выйдут участниками 18 стран. Сначала посоревнуются Австралия, Дания, Норвегия, Молдавия, Румыния, Россия, Сан-Марино, Сербия и Нидерланды. После перерыва — Венгрия, Грузия, Мальта, Черногория, Латвия, Польша, Словения, Швеция и Украина.
Россию на конкурсе будет представлять певица Юлия Самойлова. Она уже обсудила номер с режиссером-постановщиком и выбрала песню, с которой будет выступать в Португалии. Название композиции, возможно, раскроют примерно через 6 недель.
Отметим, что Юлия Самойлова должна была с песней Flame Is Burning выступить на «Евровидении-2017» в Киеве. Однако СБУ запретила российской певице въезд на Украину на три года, мотивировав отказ тем, что певица без разрешения Киева выступала в Крыму. После этого было решено, что Самойлова все равно споет на «Евровидении», но в 2018 году.
Участник от Украины определится по итогам внутреннего конкурса 24 февраля.
Второй полуфинал состоится 10 мая. На сцену выйдут участниками 18 стран. Сначала посоревнуются Австралия, Дания, Норвегия, Молдавия, Румыния, Россия, Сан-Марино, Сербия и Нидерланды. После перерыва — Венгрия, Грузия, Мальта, Черногория, Латвия, Польша, Словения, Швеция и Украина.
Россию на конкурсе будет представлять певица Юлия Самойлова. Она уже обсудила номер с режиссером-постановщиком и выбрала песню, с которой будет выступать в Португалии. Название композиции, возможно, раскроют примерно через 6 недель.
Отметим, что Юлия Самойлова должна была с песней Flame Is Burning выступить на «Евровидении-2017» в Киеве. Однако СБУ запретила российской певице въезд на Украину на три года, мотивировав отказ тем, что певица без разрешения Киева выступала в Крыму. После этого было решено, что Самойлова все равно споет на «Евровидении», но в 2018 году.
Участник от Украины определится по итогам внутреннего конкурса 24 февраля.
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