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    Путин: необходимо обеспечить рост реальных доходов и зарплат россиян

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    Путин: необходимо обеспечить рост реальных доходов и зарплат россиян

    Путин: необходимо обеспечить рост реальных доходов и зарплат россиян

    Владимир Путин заявил, что период рецессии в российской экономике пройден.

    Глава государства обратил внимание на рост в промышленности и агропромышленном комплексе и призвал обеспечить его долгосрочный, устойчивый характер.

    По словам президент, необходимо вывести российскую экономику на позитивную траекторию роста. Для этого требуется тесное взаимодействие общества, бизнеса и государства.

    Владимир Путин, президент РФ: «Повышение эффективности нашей экономики через развитие трудового потенциала — это большая, комплексная задача, которая требует тесного взаимодействия общества, бизнеса, государства, их готовности искать и находить баланс интересов».

    Также, выступая перед подписанием генерального соглашения между правительством, РСПП и Федерацией независимых профсоюзов на 2018–2020 годы, президент призвал обеспечить рост зарплат. Сделать это необходимо как в бюджетном, так и в коммерческом секторе, передает ТАСС.

    Владимир Путин, президент РФ: «Нам необходимо обеспечить рост реальных доходов и реальных зарплат наших граждан. Это касается и бюджетного сектора, над чем последовательно работает государство, и, конечно, коммерческого».

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