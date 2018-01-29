В Госдуме призвали наказывать за отказ приравнивать бандеровцев к нацистам

Депутат Госдумы Леонид Калашников предложил взять пример с Польши и официально приравнять бандеровцев к нацистам.
По мнению депутата, в России необходимо наказывать за отказ причислять бандеровцев к нацистам.
Леонид Калашников, глава комитета Госдумы по делам СНГ: «Надо просто принимать против такого рода фашистов, которые называются бандеровцы на Украине, то, что сделали поляки. Я давно уже предлагал принимать закон о наказании их в России, в том числе за отрицание того, что бандеровцы — это и есть нацисты».
Также Калашников прокомментировал сегодняшнюю выходку радикалов в масках в Днепре (бывший Днепропетровск). Там злоумышленники сорвали мероприятие, приуроченное к 74-й годовщине снятия блокады Ленинграда, забаррикадировав в Доме учителя ветеранов и детей. Депутат Госдумы заявил, что участники этой «акции» продолжают дело нацистов.
Ранее польский Сейм принял поправки в законодательство, вводящие уголовную ответственность за отрицание преступлений украинских националистов в годы Второй мировой и пропаганду «бандеровской идеологии». За это решили наказывать тюремными сроками до трех лет.
Этот шаг парламента Польши вызвал возмущение украинских националистов. Они обвинили Варшаву в «коварном ударе в спину» и призвали Петра Порошенко публично осудить решение Сейма.
Леонид Калашников, глава комитета Госдумы по делам СНГ: «Надо просто принимать против такого рода фашистов, которые называются бандеровцы на Украине, то, что сделали поляки. Я давно уже предлагал принимать закон о наказании их в России, в том числе за отрицание того, что бандеровцы — это и есть нацисты».
Также Калашников прокомментировал сегодняшнюю выходку радикалов в масках в Днепре (бывший Днепропетровск). Там злоумышленники сорвали мероприятие, приуроченное к 74-й годовщине снятия блокады Ленинграда, забаррикадировав в Доме учителя ветеранов и детей. Депутат Госдумы заявил, что участники этой «акции» продолжают дело нацистов.
Ранее польский Сейм принял поправки в законодательство, вводящие уголовную ответственность за отрицание преступлений украинских националистов в годы Второй мировой и пропаганду «бандеровской идеологии». За это решили наказывать тюремными сроками до трех лет.
Этот шаг парламента Польши вызвал возмущение украинских националистов. Они обвинили Варшаву в «коварном ударе в спину» и призвали Петра Порошенко публично осудить решение Сейма.
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