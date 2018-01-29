Мединский выяснил, что фильм «Смерть Сталина» снимался в Киеве

Министр культуры назвал символичным то, что запрещенный в России фильм «Смерть Сталина», снимался в столице Украины.
Глава Минкульта РФ обратил внимание на то, что некоторые сцены снималась в здании Киевской городской администрации.
Сатирическая комедия «Смерть Сталина», в которой рассказывается о борьбе за власть после кончины генсека, вызвал возмущение у представителей КПРФ, депутатов Госдумы и некоторых деятелей культуры. В частности, создателей картины обвинили в осквернении исторических символов и гражданских чувств россиян.
В результате Минкульт перед премьерой, которая в России должна была состояться 25 января, отозвал у фильма прокатное удостоверение и направил материалы на дополнительную всестороннюю юридическую экспертизу. При этом Мединский заявил, что речи о цензуре в данном случае не идет.
Как выясняется, англ.фильм «Смерть Сталина» показ которого ограничен почти во всех странах СНГ, снимался…в Киеве— Владимир Мединский (@medinskiy_vr) 29 января 2018 г.
Символично. pic.twitter.com/I0M9NNtPvk
Сатирическая комедия «Смерть Сталина», в которой рассказывается о борьбе за власть после кончины генсека, вызвал возмущение у представителей КПРФ, депутатов Госдумы и некоторых деятелей культуры. В частности, создателей картины обвинили в осквернении исторических символов и гражданских чувств россиян.
В результате Минкульт перед премьерой, которая в России должна была состояться 25 января, отозвал у фильма прокатное удостоверение и направил материалы на дополнительную всестороннюю юридическую экспертизу. При этом Мединский заявил, что речи о цензуре в данном случае не идет.
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