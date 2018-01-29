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    Мединский выяснил, что фильм «Смерть Сталина» снимался в Киеве

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    • Кадр из фильма "Смерть Сталина", режиссер Армандо Ианнуччи, Великобритания, 2017 г.
    Мединский выяснил, что фильм «Смерть Сталина» снимался в Киеве

    Мединский выяснил, что фильм «Смерть Сталина» снимался в Киеве

    Мединский выяснил, что фильм «Смерть Сталина» снимался в Киеве
  • Кадр из фильма "Смерть Сталина", режиссер Армандо Ианнуччи, Великобритания, 2017 г.

    • Министр культуры назвал символичным то, что запрещенный в России фильм «Смерть Сталина», снимался в столице Украины.

    Глава Минкульта РФ обратил внимание на то, что некоторые сцены снималась в здании Киевской городской администрации.



    Сатирическая комедия «Смерть Сталина», в которой рассказывается о борьбе за власть после кончины генсека, вызвал возмущение у представителей КПРФ, депутатов Госдумы и некоторых деятелей культуры. В частности, создателей картины обвинили в осквернении исторических символов и гражданских чувств россиян.

    В результате Минкульт перед премьерой, которая в России должна была состояться 25 января, отозвал у фильма прокатное удостоверение и направил материалы на дополнительную всестороннюю юридическую экспертизу. При этом Мединский заявил, что речи о цензуре в данном случае не идет.

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