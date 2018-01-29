Сотрудница «Сбербанка» закатала украденные миллионы в стеклянные банки и закопала в снегу

В камчатском поселке Манилы раскрыли кражу 6,7 млн рублей. Преступницей оказалась единственная сотрудница местного отделения «Сбербанка».
Злоумышленница, сама признавшаяся в преступлении, рассказала, что сама инсценировала кражу денег. При этом наличные женщина решила упаковать в стеклянные литровые банки и закопать в снегу. Тайники были разбросаны по всему поселку, сообщается на сайте камчатской полиции.
МВД по Камчатскому краю: «Понимая, что может быть уличена в совершении преступления она имитировала кражу денег, утверждая, что ключи от помещения и сейфа у нее были похищены во время новогодних праздников».
По данным «Камчатки-Информ», пока полицейские смогли найти только 4,5 миллиона рублей. В местной администрации изданию рассказали, что история наделала много шума в поселке с населением 770 человек: под подозрением был каждый.
Также отмечается, что жители Манил с начала нового года не могли воспользоваться банковскими услугами. В «Сбербанке» заверили, что денежного ущерба клиентам нанесено не было.
В отношении сотрудницы возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
МВД по Камчатскому краю: «Понимая, что может быть уличена в совершении преступления она имитировала кражу денег, утверждая, что ключи от помещения и сейфа у нее были похищены во время новогодних праздников».
По данным «Камчатки-Информ», пока полицейские смогли найти только 4,5 миллиона рублей. В местной администрации изданию рассказали, что история наделала много шума в поселке с населением 770 человек: под подозрением был каждый.
Также отмечается, что жители Манил с начала нового года не могли воспользоваться банковскими услугами. В «Сбербанке» заверили, что денежного ущерба клиентам нанесено не было.
В отношении сотрудницы возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
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