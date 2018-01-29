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    Подозреваемого в коррупции строителя «Крестов-2» отправили под домашний арест. Санкт-Петербург, ФСИН, коррупция, строительство, тюрьмы и колонии. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПодозреваемого в коррупции строителя «Крестов-2» отправили под домашний арест

    Подозреваемого в коррупции строителя «Крестов-2» отправили под домашний арест

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    Подозреваемого в коррупции строителя «Крестов-2» отправили под домашний арест

    Подозреваемого в коррупции строителя <nobr>«Крестов-2»</nobr> отправили под домашний арест

      Руководителю компании-субподрядчика, занимавшемуся строительством «Крестов-2», изменили меру пресечения.

      Руслана Хамхокова подозревают в даче многомиллионной взятки. По решению Колпинского районного суда предпринимателя выпустили из СИЗО. Отметим, что по иронии судьбы бизнесмен находился под стражей именно в новых «Крестах».

      Теперь во время расследования уголовного дела фигурант пометили под домашний арест. Смягчить меру пресечения бизнесмену удалось лишь со второй попытки.

      В ноябре суд отклонил аналогичное ходатайство, так как посчитал, что подозреваемый может повлиять на неоконченные следственные действия. Так что Хамхокову всё-таки выпала возможность изнутри оценить объект, над возведением которого работала его компания.

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