Подозреваемого в коррупции строителя «Крестов-2» отправили под домашний арест

Руководителю
компании-субподрядчика, занимавшемуся строительством «Крестов-2», изменили меру пресечения.
Руслана Хамхокова подозревают в даче многомиллионной взятки. По решению Колпинского районного суда предпринимателя выпустили из СИЗО. Отметим, что по иронии судьбы бизнесмен находился под стражей именно в новых «Крестах».
Теперь во время расследования уголовного дела фигурант пометили под домашний арест. Смягчить меру пресечения бизнесмену удалось лишь со второй попытки.
В ноябре суд отклонил аналогичное ходатайство, так как посчитал, что подозреваемый может повлиять на неоконченные следственные действия. Так что Хамхокову всё-таки выпала возможность изнутри оценить объект, над возведением которого работала его компания.
Теперь во время расследования уголовного дела фигурант пометили под домашний арест. Смягчить меру пресечения бизнесмену удалось лишь со второй попытки.
В ноябре суд отклонил аналогичное ходатайство, так как посчитал, что подозреваемый может повлиять на неоконченные следственные действия. Так что Хамхокову всё-таки выпала возможность изнутри оценить объект, над возведением которого работала его компания.
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