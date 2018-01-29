Алексей Мишин верит в успех российских фигуристов на Олимпиаде в Пхёнчхане

У российских фигуристов есть хорошие шансы на олимпийские медали. И это несмотря на сложную психологическую обстановку в связи с отстранениями МОК. Об этом сегодня журналистам сообщил тренер Алексей Мишин.
По словам знаменитого наставника, лучше всех могут выступить спортсмены в парном катании. Они претендуют на любые места на пьедестале. Такие же позитивные прогнозы и в соревнованиях среди женщин.
А вот выиграть золото мужчинам-одиночникам будет непросто. Российский тренер согласился с олимпийской чемпионкой Светланой Журовой: каждый спортсмен сам для себя должен решить, ехать в Южную Корею под нейтральным флагом или пропустить Игры.
Светлана Журова, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту 2006 года: «Это гордость нести олимпийский флаг или это унижение? Правда, я не скажу вам ответа на этот вопрос, но он очень сложный для любого спортсмена. Потому что для спортсмена существует два флага — флаг страны и флаг Олимпиады. С одним он родился как гражданин. А с другим он родился как спортсмен. Потому что для него это были ценности, с которыми он прошел всю свою жизнь и подошел к этапу поездки на Олимпийские игры».
Алексей Мишин, заслуженный тренер России: «У нас есть таланты в регионах: в Волгограде, в Удмуртии. А специалисты — в Москве и Петербурге. И если мы сделаем так, чтобы начинающие из регионов катались бы с чемпионами в столицах, вот тогда будет хорошо. Нам надо решать этот вопрос. И я думаю, нас ждет хорошее светлое олимпийское будущее в фигурном катании и в стране в целом».
После всех отказов Международного олимпийского комитета от Петербурга в Пхёнчхан отправятся 30 атлетов. Среди них и двое фигуристов в одиночном мужском катании — Дмитрий Алиев и Михаил Коляда. Зимние Олимпийские игры в Южной Корее стартуют 9 февраля.
А вот выиграть золото мужчинам-одиночникам будет непросто. Российский тренер согласился с олимпийской чемпионкой Светланой Журовой: каждый спортсмен сам для себя должен решить, ехать в Южную Корею под нейтральным флагом или пропустить Игры.
Светлана Журова, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту 2006 года: «Это гордость нести олимпийский флаг или это унижение? Правда, я не скажу вам ответа на этот вопрос, но он очень сложный для любого спортсмена. Потому что для спортсмена существует два флага — флаг страны и флаг Олимпиады. С одним он родился как гражданин. А с другим он родился как спортсмен. Потому что для него это были ценности, с которыми он прошел всю свою жизнь и подошел к этапу поездки на Олимпийские игры».
Алексей Мишин, заслуженный тренер России: «У нас есть таланты в регионах: в Волгограде, в Удмуртии. А специалисты — в Москве и Петербурге. И если мы сделаем так, чтобы начинающие из регионов катались бы с чемпионами в столицах, вот тогда будет хорошо. Нам надо решать этот вопрос. И я думаю, нас ждет хорошее светлое олимпийское будущее в фигурном катании и в стране в целом».
После всех отказов Международного олимпийского комитета от Петербурга в Пхёнчхан отправятся 30 атлетов. Среди них и двое фигуристов в одиночном мужском катании — Дмитрий Алиев и Михаил Коляда. Зимние Олимпийские игры в Южной Корее стартуют 9 февраля.
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