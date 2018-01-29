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    Путин и Нетаньяху почтили память жертв холокоста. история, Великая Отечественная война, Путин, памятники, холокост, Хабенский, фашизм, памятные даты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПутин и Нетаньяху почтили память жертв холокоста

    Путин и Нетаньяху почтили память жертв холокоста

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    Путин и Нетаньяху почтили память жертв холокоста

    Путин и Нетаньяху почтили память жертв холокоста

      Владимир Путин и Беньямин Нетаньяху поучаствовали в памятных мероприятиях в Еврейском центре в Москве, приуроченных к 75-летию восстания в польском лагере смерти Собибор.

      Директор Еврейского музея Александр Борода показал лидерам России и Израиля небольшую выставку. Тут не только фото и документы, но и примерная схема лагеря — людей со всей Европы свозили сюда эшелонами. Узник обычно жил не больше дня — абсолютное большинство практически сразу попадали в газовые камеры. Восстания в концлагерях случались, но единственным успешным было то, которое организовал красноармеец Александр Печёрский. Бежавшие — а их было около 300 — разделились тогда на три группы. Тех, кто отправился на Украину и в Польшу, местные выдали немцам. Выжили только те, кто дошел до Белоруссии, но и там бывших пленных как героев тогда не встречали.

      Россия готова была участвовать в обновлении музея в Собиборе, но польская сторона после долгих проволочек отказалась. О вкладе СССР в борьбу с фашизмом, говорил сегодня Владимир Путин, многие в Европе сейчас стараются не вспоминать.

      Владимир Путин, президент РФ: «Убежден, современные политики, религиозные, общественные деятели обязаны сделать все возможное, чтобы сейчас в XXI веке сохранить историческую память и не дать прорасти сорнякам националистической идеологии, какие бы формы она не принимала: антисемитизма, русофобии, любых других фобий, построенных на ненависти».

      На встрече с израильским президентом тема памяти — и о холокосте, и о блокаде Ленинграда — центральная, но не единственная. Обсуждали и Ближний Восток, и ситуацию в Сирии — Беньямина Нитаньяху волнует усиление там позиций Ирана, традиционного противника Израиля.

      Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Ивана Трушкина.

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