Конгресс в Сочи: оппозиция и представители власти Сирии попытаются наладить диалог

Конгресс национального диалога завтра открывается в Сочи. Туда уже прилетел и спецпосланник генсека ООН Стаффан де Мистура. Всего в сирийском конгрессе примут участие более полутора тысяч человек. Это и представители официального Дамаска, и делегаты от религиозных общин, национальных меньшинств, а также оппозиционные лидеры, которые сейчас проживают за пределами Сирии.
Приглашения в Сочи отправляли всем группам оппозиции. Их несколько, и они получили свои названия по географическому принципу — тех городов, где задолго до этого начинали свои переговоры и встречи. Будут представлены Каирская группа сирийской оппозиции, Московская, Астанинская платформа, Хмеймимская. Вопросы вызывала Эр-Риядская группа, она называет себя еще Высшим комитетом по переговорам, там произошел раскол, ехать ли им на Конгресс: «за» — 10 лидеров, «против» — 24, но все-таки желающих ждут.
Многие оппозиционеры и представители правительства впервые могут встретиться друг с другом без посредников. В Сочи делегатов встречал корреспондент НТВ Алексей Прокин.
Традиционный российский хлебосольный прием в аэропорту Сочи несколько снимает напряжение с уставших от войны сирийцев. Это как раз то, что сейчас больше всего нужно для начала продуктивных переговоров. Вооруженный конфликт в Сирии длится дольше, чем Вторая мировая война — уже семь лет. В нем погибли больше 200 тысяч человек. Еще четыре миллиона стали вынужденными беженцами. Кровопролитие началось из за вооруженных столкновений между правительством и оппозицией. Но именно тогда поднял голову международный терроризм — об этом сейчас нужно помнить участникам конгресса в Сочи, уверена сирийская студентка Дарин Сулейман.
Дарин Сулейман: «Основная надежда — остановить терроризм, остановить войну, привлечь внимание к международным санкциям против сирийского народа».
Напряженность, если говорить официальным языком дипломатов, давно переросла региональные рамки. Сирийский конфликт — глобальный вызов всем державам. Но в силах сирийского народа восстановить потерянные за эти годы связи, говорит профессор университета Дамаска Ямаль Ясжи.
Ямаль Ясжи, профессор университета Дамаска: «Мы приехали сюда, потому что верим, что диалог на российской земле пройдет на благо народа Сирии».
Надежда объединяет большинство сирийцев, прибывающих в Сочи уже второй день. Как и дамасский профессор Ясджи, участники Конгресса национального диалога Сирии — это в первую очередь граждане терзаемой войной страны, люди: профессора, инженеры, юристы, экономисты, творческие деятели, и только потом государственники или оппозиционеры — внутренние и внешние.
Суверенитет, независимость и территориальная целостность — три главные составляющие сирийского урегулирования, на соблюдении которых в Совбезе ООН все годы конфликта настаивали российские дипломаты и которые Совет безопасности в конце концов поддержал после того, как Россия восемь раз воспользовалась правом вето. Таким образом, непредсказуемых последствий иностранного военного вмешательства в сирийские дела удалось избежать. Подробнее — в репортаже НТВ.
Многие оппозиционеры и представители правительства впервые могут встретиться друг с другом без посредников. В Сочи делегатов встречал корреспондент НТВ Алексей Прокин.
Традиционный российский хлебосольный прием в аэропорту Сочи несколько снимает напряжение с уставших от войны сирийцев. Это как раз то, что сейчас больше всего нужно для начала продуктивных переговоров. Вооруженный конфликт в Сирии длится дольше, чем Вторая мировая война — уже семь лет. В нем погибли больше 200 тысяч человек. Еще четыре миллиона стали вынужденными беженцами. Кровопролитие началось из за вооруженных столкновений между правительством и оппозицией. Но именно тогда поднял голову международный терроризм — об этом сейчас нужно помнить участникам конгресса в Сочи, уверена сирийская студентка Дарин Сулейман.
Дарин Сулейман: «Основная надежда — остановить терроризм, остановить войну, привлечь внимание к международным санкциям против сирийского народа».
Напряженность, если говорить официальным языком дипломатов, давно переросла региональные рамки. Сирийский конфликт — глобальный вызов всем державам. Но в силах сирийского народа восстановить потерянные за эти годы связи, говорит профессор университета Дамаска Ямаль Ясжи.
Ямаль Ясжи, профессор университета Дамаска: «Мы приехали сюда, потому что верим, что диалог на российской земле пройдет на благо народа Сирии».
Надежда объединяет большинство сирийцев, прибывающих в Сочи уже второй день. Как и дамасский профессор Ясджи, участники Конгресса национального диалога Сирии — это в первую очередь граждане терзаемой войной страны, люди: профессора, инженеры, юристы, экономисты, творческие деятели, и только потом государственники или оппозиционеры — внутренние и внешние.
Суверенитет, независимость и территориальная целостность — три главные составляющие сирийского урегулирования, на соблюдении которых в Совбезе ООН все годы конфликта настаивали российские дипломаты и которые Совет безопасности в конце концов поддержал после того, как Россия восемь раз воспользовалась правом вето. Таким образом, непредсказуемых последствий иностранного военного вмешательства в сирийские дела удалось избежать. Подробнее — в репортаже НТВ.
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