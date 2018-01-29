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    Заключившие гей-брак москвичи бежали из России

    21 комментарий
    • Фото: Pavel Stotsko / facebook.com
    Заключившие <nobr>гей-брак</nobr> москвичи бежали из России

    Заключившие гей-брак москвичи бежали из России

    Заключившие <nobr>гей-брак</nobr> москвичи бежали из России
  • Фото: Pavel Stotsko / facebook.com

    • СМИ сообщили, что Павел Стоцко и Евгений Войцеховский, получившие штамп в российских паспортах о регистрации брака, уехали за границу.

    Московские геи-молодожены, которые были вынуждены провести выходные, забаррикадировавшись у себя в квартире, сегодня покинули страну. В Сети сообщают, что Павел Стоцко и Евгений Войцеховский жаловались на «силовое и психологическое давление, а также угрозы со стороны полиции».

    Ранее стало известно, что двое россиян в начале января зарегистрировали брак в Копенгагене, где разрешены однополые союзы. Вернувшись в Россию, мужчины принесли документы о регистрации брака в многофункциональный центр госуслуг в Москве, где им поставили необходимые штампы в паспортах.

    Позднее в МВД сообщили, что паспорта мужчин признаны недействительными, и потребовали сдать документы. Кроме того, на нарушителей завели административное дело о порче документов, им грозит штраф в размере 300 тысяч рублей. Штраф молодожены платить отказались, заявив, что действовали в рамках российского законодательства, по которому Россия признает браки, заключенные в других странах, если отсутствуют препятствия для заключения брака, предусмотренные Семейным кодексом.

    Также сообщалось, что сотрудница МФЦ, допустившая нарушение, и ее руководитель будут уволены.

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