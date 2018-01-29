Последняя статья журналиста <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Последняя статья журналиста 16+
    •  

    На Украине радикалы сорвали концерт в честь снятия блокады Ленинграда

    15 комментариев
    • Фото: Олександр Вілкул / facebook.com
    На Украине радикалы сорвали концерт в честь снятия блокады Ленинграда

    На Украине радикалы сорвали концерт в честь снятия блокады Ленинграда

    На Украине радикалы сорвали концерт в честь снятия блокады Ленинграда
  • Фото: Олександр Вілкул / facebook.com

    • В Днепре (бывший Днепропетровск) неизвестные злоумышленники в масках напали на блокадников и детей, принимавших участие в памятном мероприятии.

    Несколько десятков радикалов ворвались в Дом учителя, где проходил концерт для ветеранов, приуроченный к 74-й годовщине снятия блокады Ленинграда, и заблокировали в здании 65 пожилых людей, переживших блокаду.

    Также заблокированными оказались дети из творческого коллектива, которые подготовили для стариков концертную программу, рассказал оппозиционный депутат Александр Вилкул.

    Александр Вилкул, депутат Верховной рады: «74 года назад эти люди прошли ад — Блокаду, голод, бомбежки… Сегодня их унижают в их же родном городе, в их же родной стране. Власть не просто бездействует, она еще и полностью поощряет подобные действия радикалов. Сегодня нам удалось пресечь эту провокацию, защитив стариков и детей».

    Также депутат обратился в правоохранительные органы, подчеркнув, что ответственность понесут не только те, кто «напал на мирное собрание стариков», но и те, кто «организовал эту позорную провокацию». При этом Вилкул в своем Facebook заявил, что имена зачинщиков и организаторов нападения хорошо известны.

    Новости по теме

    Кризис на Украине

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru