На Украине радикалы сорвали концерт в честь снятия блокады Ленинграда

В Днепре (бывший Днепропетровск) неизвестные злоумышленники в масках напали на блокадников и детей, принимавших участие в памятном мероприятии.
|
5838
Несколько десятков радикалов ворвались в Дом учителя, где проходил концерт для ветеранов, приуроченный к 74-й годовщине снятия блокады Ленинграда, и заблокировали в здании 65 пожилых людей, переживших блокаду.
Также заблокированными оказались дети из творческого коллектива, которые подготовили для стариков концертную программу, рассказал оппозиционный депутат Александр Вилкул.
Александр Вилкул, депутат Верховной рады: «74 года назад эти люди прошли ад — Блокаду, голод, бомбежки… Сегодня их унижают в их же родном городе, в их же родной стране. Власть не просто бездействует, она еще и полностью поощряет подобные действия радикалов. Сегодня нам удалось пресечь эту провокацию, защитив стариков и детей».
Также депутат обратился в правоохранительные органы, подчеркнув, что ответственность понесут не только те, кто «напал на мирное собрание стариков», но и те, кто «организовал эту позорную провокацию». При этом Вилкул в своем Facebook заявил, что имена зачинщиков и организаторов нападения хорошо известны.
Также заблокированными оказались дети из творческого коллектива, которые подготовили для стариков концертную программу, рассказал оппозиционный депутат Александр Вилкул.
Александр Вилкул, депутат Верховной рады: «74 года назад эти люди прошли ад — Блокаду, голод, бомбежки… Сегодня их унижают в их же родном городе, в их же родной стране. Власть не просто бездействует, она еще и полностью поощряет подобные действия радикалов. Сегодня нам удалось пресечь эту провокацию, защитив стариков и детей».
Также депутат обратился в правоохранительные органы, подчеркнув, что ответственность понесут не только те, кто «напал на мирное собрание стариков», но и те, кто «организовал эту позорную провокацию». При этом Вилкул в своем Facebook заявил, что имена зачинщиков и организаторов нападения хорошо известны.
Комментарии