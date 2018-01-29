Путин и Нетаньяху посмотрели кадры из нового фильма Хабенского «Собибор»

Презентация фильма «Собибор» состоялась в рамках мероприятий, посвященных международному Дню памяти жертв Холокоста и годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
Художественный фильм «Собибор», снятый Константином Хабенским, выйдет на экраны весной. Одними из первых некоторые сцены из кинокартины посмотрели сегодня президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
До этого Путин и Нетаньяху провели переговоры в Еврейском музее и центре толерантности, а также осмотрели выставку «Собибор: Победившие смерть».
Российский фильм «Собибор», снятый Константином Хабенским, рассказывает о восстании в концлагере и подвиге советского офицера Александра Печёрского. Накануне актер и режиссер в интервью НТВ рассказал о том, почему выбрал эту тему и какие сложности возникли во время съемок в Литве.
До этого Путин и Нетаньяху провели переговоры в Еврейском музее и центре толерантности, а также осмотрели выставку «Собибор: Победившие смерть».
Российский фильм «Собибор», снятый Константином Хабенским, рассказывает о восстании в концлагере и подвиге советского офицера Александра Печёрского. Накануне актер и режиссер в интервью НТВ рассказал о том, почему выбрал эту тему и какие сложности возникли во время съемок в Литве.
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