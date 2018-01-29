Американец выиграл в лотерею миллион долларов и умер

Житель США скончался через три недели после того, как выиграл в лотерею 1 миллион долларов.
Талантливый плотник Дональд Савастано из города Сидни (штат Нью-Йорк) скончался от рака, сообщает New York Upstate.
За три недели до смерти Савастано разбогател, выиграв миллион долларов в лотерею. Мужчина купил билет за 10 долларов, стер защитный слой и обнаружил, что ему улыбнулась удача. Американец решил получить единовременный платеж, который составил 661,8 тысячи долларов. Часть денег он планировал вложить в бизнес, часть — потратить на отпуск.
Дональд Савастано: «Я плотник, который работает на себя, у меня не было плана на старость. Деньги помогут мне с этим. Никаких экстравагантных планов нет. Я куплю новый грузовик, выплачу долги, сделаю инвестиции»
Планам Савастано свершиться не удалось: мужчине диагностировали рак четвертой стадии. Он скоропостижно скончался в минувшую пятницу.
За три недели до смерти Савастано разбогател, выиграв миллион долларов в лотерею. Мужчина купил билет за 10 долларов, стер защитный слой и обнаружил, что ему улыбнулась удача. Американец решил получить единовременный платеж, который составил 661,8 тысячи долларов. Часть денег он планировал вложить в бизнес, часть — потратить на отпуск.
Дональд Савастано: «Я плотник, который работает на себя, у меня не было плана на старость. Деньги помогут мне с этим. Никаких экстравагантных планов нет. Я куплю новый грузовик, выплачу долги, сделаю инвестиции»
Планам Савастано свершиться не удалось: мужчине диагностировали рак четвертой стадии. Он скоропостижно скончался в минувшую пятницу.
Donald Savastano took home the prize Wednesday after winning on a holiday-themed scratch off ticket about a month ago. https://t.co/lOsi3yMLKd— Spectrum News S-Tier (@SPECNewsSTier) 4 января 2018 г.
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