Сворачивайте снасти: петербургским рыбакам советуют не выходить на лед

В Петербурге провели рейд в Финском заливе. Чиновники и спасатели попытались объяснить рыбакам, что их зимнее хобби сейчас опасно для жизни.

Совместный профилактический рейд провели специалисты комитета по законности, сотрудники городской поисково-спасательной службы, МВД и МЧС на льду Финского залива. До 1 февраля действует запрет губернатора Петербурга о выходе на лед. Нельзя не только заезжать в акваторию на автомобиле, но даже ходить по льду пешком.



Там, где сотни рыбаков беззаботно проводят время у дамбы в районе Кронштадта, картина не внушает уверенности в тверди ледовой. Здесь сплошные проталины да торосы.



Рыбаки, особенно зимой, люди увлеченные. Поэтому внушениям и памяткам официальных лиц внимают без энтузиазма. А чем их напугаешь? Льдина оторвется? Так плавали, знают…



Дмитрий, рыбак: «Тогда, в середине 90-х, лед был вообще сантиметров 50. То ли ледокол прошел, то ли еще что-то. Тогда там три рыбколхоза оторвало. И буквально за полчаса почти километр чистой воды был».



Вообще 20 сантиметров — толщина льда весьма приличная. По идее, может выдержать даже легкую технику вроде снегохода. Однако состав льда здесь весьма неоднороден. Торосы сейчас образовываются всего за одну ночь.



Поэтому рыбакам организаторы рейда и объявляют вежливо, но безапелляционно: сматывайте удочки.



Подавляющее большинство любителей рыбалки, действительно, собираются. Тем более клев нынче такой, что высиживать на льду, когда наклевывается штраф, неохота. Многие вообще умудряются первую за весь день корюшку поймать, уже когда собирают снасти, отмечает корреспондент НТВ Алексей Чеботарёв.