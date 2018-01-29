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    Пострадавшая от мошенницы пенсионерка требует компенсации у «Почты России». Санкт-Петербург, мошенничество, Ленинградская область, пенсионеры, Почта России, суды, кредиты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПострадавшая от мошенницы пенсионерка требует компенсации у «Почты России»

    Пострадавшая от мошенницы пенсионерка требует компенсации у «Почты России»

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    Пострадавшая от мошенницы пенсионерка требует компенсации у «Почты России»

    Пострадавшая от мошенницы пенсионерка требует компенсации у «Почты России»

      Жительница деревни Лесколово обратилась с исковым заявлением в Куйбышевский районный суд Петербурга.

      Юлия Сидорова — одна из местных пенсионерок, пострадавших от мошеннической деятельности сотрудницы «Почты России», оформлявшей кредиты на пожилых людей через банк «Открытие».

      70-летняя женщина считает, что банк «Открытие», вернувший ей по ранее вынесенному решению суда похищенные средства, не доплатил набежавшие за пять месяцев проценты. Кроме недостающей суммы в размере 157 тысяч рублей Юлия Сидорова хочет наказать рублем банкиров и почтальонов. Женщина истрепала себе нервы в ходе почти трехгодичных судебных разбирательств.

      На сегодняшнем заседании ни один из ответчиков с позицией Сидоровой не согласился. При этом представитель банка не сумела объяснить, почему пострадавшей до сих пор приходят циничные эсэмэски с предложениями взять кредит.

      Между тем защищающий «Почту России» адвокат заявил, что более жестко контролировать деятельность отдельного сотрудника, тем более в удаленных отделениях, у руководства нет никакой возможности. Стало быть, и отвечать за расхитительницу пенсий «Почта России» не должна.

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