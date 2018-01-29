Саратовский школьник зарезал сверстника, ударившего девушку

В городе Энгельс (Саратовская область) задержан
15-летний подросток, подозреваемый в убийстве приятеля.
По данным следствия, вечером 28 января школьники выпивали в гостях у сверстницы. Во время застолья один из подростков ударил девушку по лицу. Тогда товарищ школьника предложил ему выяснить отношения на улице. Там вступившийся за девушку подросток несколько раз ударил приятеля охотничьим ножом. В результате молодой человек скончался на месте.
Подозреваемый уже задержан. Возбуждено уголовное дело. Также будет дана правовая оценка действиям сотрудников органов системы профилактики, сообщили в управлении СК по Саратовской области.
Подозреваемый уже задержан. Возбуждено уголовное дело. Также будет дана правовая оценка действиям сотрудников органов системы профилактики, сообщили в управлении СК по Саратовской области.
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