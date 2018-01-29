В Германии неизвестные похитили две фуры с 44 тоннами шоколада

Кража двух грузовиков с 44 тоннами шоколада произошла в немецком городе
Фрайбург-им-Брайсгау.
Две фуры с товаром общей стоимостью 400 тысяч евро, которые угнали неизвестные, находились на стоянке в промышленной зоне.
В ходе оперативных мероприятий одну из фур нашли недалеко от промзоны. Водителю удалось скрыться, груз остался цел. Однако второй грузовик обнаружили уже пустым недалеко от города Лар. Злоумышленники успели перегрузить около 22 тонн шоколада в другую фуру и скрыться.
Полиция проводит расследование происшествия, сообщает РИА Новости.
Похожий случай произошел недавно в немецком городе Нойштадт. Похитители угнали автоприцеп с 20 тоннами киндер-сюрпризов и пастой «Нутелла».
В ходе оперативных мероприятий одну из фур нашли недалеко от промзоны. Водителю удалось скрыться, груз остался цел. Однако второй грузовик обнаружили уже пустым недалеко от города Лар. Злоумышленники успели перегрузить около 22 тонн шоколада в другую фуру и скрыться.
Полиция проводит расследование происшествия, сообщает РИА Новости.
Похожий случай произошел недавно в немецком городе Нойштадт. Похитители угнали автоприцеп с 20 тоннами киндер-сюрпризов и пастой «Нутелла».
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