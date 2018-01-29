Минпромторг РФ оценил создание сверхзвукового бизнесджета в 120 млн долларов

Минпромторг сообщил о планах создать в России первый сверхзвуковой российский бизнесджет. При хорошем раскладе он сможет подняться в воздух лет через
7–8.
Проект обойдется примерно в 100–120 миллионов долларов. Ожидается, что борт, вмещающий до 50 человек, будет востребован. Спрос на внутреннем рынке оценивается в 20–30 машин, кроме того, у такого лайнера есть хороший экспортный потенциал.
К идее создать сверхзвуковой бизнесджет наш авиапром подтолкнул Владимир Путин. Он на прошлой неделе предложил выпустить гражданскую версию ракетоносца Ту-160. В Минпромторге говорят, что хороший задел уже есть на предприятиях, входящих в «Объединенную авиастроительную корпорацию».
История знает только два проекта сверхзвукового пассажирского самолета — это советский Ту-144 и французский Concorde. Оба они были нерентабельны и небезопасны.
К идее создать сверхзвуковой бизнесджет наш авиапром подтолкнул Владимир Путин. Он на прошлой неделе предложил выпустить гражданскую версию ракетоносца Ту-160. В Минпромторге говорят, что хороший задел уже есть на предприятиях, входящих в «Объединенную авиастроительную корпорацию».
История знает только два проекта сверхзвукового пассажирского самолета — это советский Ту-144 и французский Concorde. Оба они были нерентабельны и небезопасны.
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