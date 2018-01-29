В Карелии уничтожили более полутонны сыра, масла и бургеров из Финляндии

В Карелии изъята и уничтожена самая крупная в регионе партия импортных продуктов с момента введения санкций.
Более 552 килограммов запрещенных сыра, сливочного масла и бургеров пытались ввезти в Россию из Финляндии два жителя Карелии. Груз задержали в пункте пропуска «Вяртсиля», сообщает Россельхознадзор по Республике Карелия.
Вся продукция уничтожена на полигоне твердых бытовых отходов в Сортавале механическим способом. В ведомстве отмечают, что это была самая крупная партия санкционной продукции животного происхождения, которую выявили в Карелии с момента вступления в силу указа президента РФ.
На нарушителей составлены протоколы об административных правонарушениях.
Вся продукция уничтожена на полигоне твердых бытовых отходов в Сортавале механическим способом. В ведомстве отмечают, что это была самая крупная партия санкционной продукции животного происхождения, которую выявили в Карелии с момента вступления в силу указа президента РФ.
На нарушителей составлены протоколы об административных правонарушениях.
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