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    В Карелии уничтожили более полутонны сыра, масла и бургеров из Финляндии

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    В Карелии уничтожили более полутонны сыра, масла и бургеров из Финляндии

    В Карелии уничтожили более полутонны сыра, масла и бургеров из Финляндии

    В Карелии изъята и уничтожена самая крупная в регионе партия импортных продуктов с момента введения санкций.

    Более 552 килограммов запрещенных сыра, сливочного масла и бургеров пытались ввезти в Россию из Финляндии два жителя Карелии. Груз задержали в пункте пропуска «Вяртсиля», сообщает Россельхознадзор по Республике Карелия.

    Вся продукция уничтожена на полигоне твердых бытовых отходов в Сортавале механическим способом. В ведомстве отмечают, что это была самая крупная партия санкционной продукции животного происхождения, которую выявили в Карелии с момента вступления в силу указа президента РФ.

    На нарушителей составлены протоколы об административных правонарушениях.

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