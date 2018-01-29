Устали от войны: сирийцы в Сочи попытаются договориться о мире

Конгресс национального диалога Сирии стартует в Сочи. На масштабных переговорах будут обсуждать мирное развитие арабской республики. На российский курорт приехали сирийские политики, как поддерживающие власти страны, так и оппозиционно настроенные, вожди многочисленных племен, члены профсоюзов и студенты. Наблюдателями выступят представители стран Ближнего Востока и члены Совета безопасности ООН.
Первые участники конгресса начали прибывать в Сочи накануне поздно вечером. Делегаты возлагают большие надежды на этот принципиально новый формат в урегулировании сирийского кризиса. Это не попытка усадить за стол переговоров представителей оппозиции и официального Дамаска, как было, например, в Женеве. Это максимально широкий диалог всего сирийского общества о проблемах страны и ее будущем.
На конгрессе в Сочи ждут больше полутора тысяч делегатов. Сюда приехали представители разных конфессий, политических платформ, общественных движений, профсоюзов, творческих организаций и национальных меньшинств. В Сочи присутствуют и шейхи, и старейшины племен, которые в Сирии традиционно имеют огромный авторитет.
На российском курорте собрались люди с разными взглядами и позициями, но объединяет их одно: все они устали от войны и понимают, что только при помощи диалога можно найти пути выхода из затянувшегося политического кризиса.
Конгресс проходит по инициативе Москвы. Непросто было организовать это мероприятие, собрать в Сочи фактически весь срез сирийского общества. Россия сыграла ключевую роль в подготовке этой дипломатической площадки, но выступает здесь, скорее, как наблюдатель. Важно, что здесь сирийцы будут говорить друг с другом и, как многие надеются, смогут прийти к какому-то компромиссу.
Ожидается, что по итогам конгресса будет учреждена специальная комиссия для проведения конституционной реформы. В Сочи уже прибыл спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура, но перед делегатами форума выступит завтра. И это еще раз подчеркивает тот факт, что сочинский формат не станет заменой женевскому. Он, скорее, даст ему новый импульс.
Александр Лаврентьев, спецпредставитель президента России по Сирии: «Сигнал очень хороший, что представительная делегация будет от Организации объединенных наций, Стаффан де Мистура. И также, естественно, другие наблюдатели. То, что представители ведущих стран согласились направить на конгресс в Сочи своих представителей, это очень хороший сигнал, поэтому мы и призываем все мировое сообщество действовать сообща. Я думаю, только таким образом мы сможем решить проблемы, которые накопились».
Интерес со стороны прессы к конгрессу огромный. В Сочи присутствуют 510 журналистов, хотя аккредитация была открыта всего 4 дня. Две трети представителей СМИ — иностранные, они прибыли из 27 государств. Как передает корреспондент НТВ Дина Иванова, завтра репортеры будут ловить буквально каждое слово, сказанное делегатами. Ожидается, что будут приняты какие-то решения и прозвучат комментарии, но даже сам факт такого широкого диалога по Сирии — это уже большой дипломатический успех.
На конгрессе в Сочи ждут больше полутора тысяч делегатов. Сюда приехали представители разных конфессий, политических платформ, общественных движений, профсоюзов, творческих организаций и национальных меньшинств. В Сочи присутствуют и шейхи, и старейшины племен, которые в Сирии традиционно имеют огромный авторитет.
На российском курорте собрались люди с разными взглядами и позициями, но объединяет их одно: все они устали от войны и понимают, что только при помощи диалога можно найти пути выхода из затянувшегося политического кризиса.
Конгресс проходит по инициативе Москвы. Непросто было организовать это мероприятие, собрать в Сочи фактически весь срез сирийского общества. Россия сыграла ключевую роль в подготовке этой дипломатической площадки, но выступает здесь, скорее, как наблюдатель. Важно, что здесь сирийцы будут говорить друг с другом и, как многие надеются, смогут прийти к какому-то компромиссу.
Ожидается, что по итогам конгресса будет учреждена специальная комиссия для проведения конституционной реформы. В Сочи уже прибыл спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура, но перед делегатами форума выступит завтра. И это еще раз подчеркивает тот факт, что сочинский формат не станет заменой женевскому. Он, скорее, даст ему новый импульс.
Александр Лаврентьев, спецпредставитель президента России по Сирии: «Сигнал очень хороший, что представительная делегация будет от Организации объединенных наций, Стаффан де Мистура. И также, естественно, другие наблюдатели. То, что представители ведущих стран согласились направить на конгресс в Сочи своих представителей, это очень хороший сигнал, поэтому мы и призываем все мировое сообщество действовать сообща. Я думаю, только таким образом мы сможем решить проблемы, которые накопились».
Интерес со стороны прессы к конгрессу огромный. В Сочи присутствуют 510 журналистов, хотя аккредитация была открыта всего 4 дня. Две трети представителей СМИ — иностранные, они прибыли из 27 государств. Как передает корреспондент НТВ Дина Иванова, завтра репортеры будут ловить буквально каждое слово, сказанное делегатами. Ожидается, что будут приняты какие-то решения и прозвучат комментарии, но даже сам факт такого широкого диалога по Сирии — это уже большой дипломатический успех.
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