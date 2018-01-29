Истощенная тигрица пришла в поселок в Хабаровском крае

В Хабаровском крае в реабилитационный центр направлена истощенная тигрица, которая вышла к людям.
Самку амурского тигра обнаружили накануне, 28 января, на веранде жилой постройки одного из дворов в поселке Солонцовый. Хищница, которая вела себя спокойно, была направлена в реабилитационный центр.
Как рассказали специалисты, тигрица очень сильно истощена. У нее серьезно повреждены десны и нет верхних зубов.
Сергей Арамилев, генеральный директор центра «Амурский тигр»: «Тигрица вела себя абсолютно миролюбиво, будто ждала помощи. Тем не менее, состояние редкого хищника тяжелое и ей требуется срочная помощь».
Также в центре «Амурский тигр» сообщили, что видимых повреждений, полученных из огнестрельного оружия, на теле тигрицы нет.
Теперь специалистам предстоит выяснить, почему хищница покинула лес и пришла в поселок. Также у нее возьмут необходимые образцы биоматериалов, которые направят на экспертизу.
Ранее сегодня сообщалось, что тигр напал на охотников в Приморье. Один из мужчин получил серьезные ранения и попал в больницу.
Как рассказали специалисты, тигрица очень сильно истощена. У нее серьезно повреждены десны и нет верхних зубов.
Сергей Арамилев, генеральный директор центра «Амурский тигр»: «Тигрица вела себя абсолютно миролюбиво, будто ждала помощи. Тем не менее, состояние редкого хищника тяжелое и ей требуется срочная помощь».
Также в центре «Амурский тигр» сообщили, что видимых повреждений, полученных из огнестрельного оружия, на теле тигрицы нет.
Теперь специалистам предстоит выяснить, почему хищница покинула лес и пришла в поселок. Также у нее возьмут необходимые образцы биоматериалов, которые направят на экспертизу.
Ранее сегодня сообщалось, что тигр напал на охотников в Приморье. Один из мужчин получил серьезные ранения и попал в больницу.
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