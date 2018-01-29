Инспектор Купер <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Инспектор Купер 16+
    •  

    Истощенная тигрица пришла в поселок в Хабаровском крае

    комментировать

    Истощенная тигрица пришла в поселок в Хабаровском крае

    Истощенная тигрица пришла в поселок в Хабаровском крае

    В Хабаровском крае в реабилитационный центр направлена истощенная тигрица, которая вышла к людям.

    Самку амурского тигра обнаружили накануне, 28 января, на веранде жилой постройки одного из дворов в поселке Солонцовый. Хищница, которая вела себя спокойно, была направлена в реабилитационный центр.

    Как рассказали специалисты, тигрица очень сильно истощена. У нее серьезно повреждены десны и нет верхних зубов.

    Сергей Арамилев, генеральный директор центра «Амурский тигр»: «Тигрица вела себя абсолютно миролюбиво, будто ждала помощи. Тем не менее, состояние редкого хищника тяжелое и ей требуется срочная помощь».

    Также в центре «Амурский тигр» сообщили, что видимых повреждений, полученных из огнестрельного оружия, на теле тигрицы нет.

    Теперь специалистам предстоит выяснить, почему хищница покинула лес и пришла в поселок. Также у нее возьмут необходимые образцы биоматериалов, которые направят на экспертизу.

    Ранее сегодня сообщалось, что тигр напал на охотников в Приморье. Один из мужчин получил серьезные ранения и попал в больницу.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru