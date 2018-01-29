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    Украинский писатель обвинил Пушкина и Булгакова в плагиате

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    • Фото: wikipedia.org
    Украинский писатель обвинил Пушкина и Булгакова в плагиате

    Украинский писатель обвинил Пушкина и Булгакова в плагиате

    Украинский писатель обвинил Пушкина и Булгакова в плагиате
  • Фото: wikipedia.org

    • Украинский писатель Юрий Винничук раскритиковал Михаила Булгакова и Александра Пушкина за то, что они, по его мнению, слишком много образов и сюжетных линий для своих произведений позаимствовали у других писателей.

    Свои рассуждения про заимствования у иностранных писателей сюжетов Юрий Винничук опубликовал в блоге интернет-издании «Збруч». Украинец обрушился с критикой на писателя Михаила Булгакова и его роман «Мастер и Маргарита».

    Юрий Винничук, украинский писатель: «Почему француз должен восхищаться Булгаковым, если много образов и сюжетных ходов тот позаимствовал из романа Пьера Мак Орлана „Ночная Маргарита“, изданного в Москве в 1927 году? Главные герои здесь профессор Георг Фауст, продавший душу дьяволу (таинственному Леону, который, конечно, хромает) и благодаря этому превратился в молодого человека, и рыжая красавица Маргарита. Придет в голову французу и роман Александра Дюма „Жозеф Бальзамо“».

    Также Винничук убежден, что американец, читая Булгакова, сразу вспомнит «Таинственного незнакомца» Марка Твена. Не осталось без внимание украинца и творчество солнца русской поэзии Александра Пушкина.

    Юрий Винничук: «С Булгаковым проблема. Впрочем, как и с Пушкиным, которого французы не воспринимают, считая обычным эпигоном французской поэзии. Немало классических стихотворений Пушкина, в том числе „Письмо Татьяны“ — это перепевы с французского».

    Ранее директор института национальной памяти Украины Владимир Вятрович назвал музыкантов Владимира Высоцкого, Виктора Цоя, а также писателя Михаила Булгакова «симпатичными щупальцами русского мира». По мнению общественного деятеля, все эти творческие люди «представляют угрозу Украине» тем, что напоминают о едином культурном пространстве с «русским миром».

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