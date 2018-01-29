«Спасибо жене»: петербуржец завоевал четыре «Порно-Оскара»

Алексей Маетный (Гончаров), снимающийся под псевдонимом Маркус Дюпри, получил сразу четыре премии AVN Awards.
29-летний порноактер из Петербурга стал обладателем одного из главных «Порно-Оскаров» — в номинации «Лучший исполнитель». Также ему вручили награды в категориях «Лучшая сцена анального секса», «Лучшая сцена двойного проникновения» и «Лучшая сцена группового секса».
Сам артист, снявшийся более чем в 50 фильмах для взрослых, отметил, что «тяжело работал» в США, и поблагодарил «прекрасную жену», которая ежедневно поддерживает его.
Отметим, что в прошлом году российский порноактер завоевал два «Порно-Оскара». Его наградили за «Самый скандальный ролик» и «Лучшую сцену с двойным проникновением».
Премия AVN Awards, которая была учреждена журналом Adult Video News, уже более 30 лет вручается в Штатах. Она считается наиболее престижной наградой в области порноиндустрии.
Сам артист, снявшийся более чем в 50 фильмах для взрослых, отметил, что «тяжело работал» в США, и поблагодарил «прекрасную жену», которая ежедневно поддерживает его.
Отметим, что в прошлом году российский порноактер завоевал два «Порно-Оскара». Его наградили за «Самый скандальный ролик» и «Лучшую сцену с двойным проникновением».
Премия AVN Awards, которая была учреждена журналом Adult Video News, уже более 30 лет вручается в Штатах. Она считается наиболее престижной наградой в области порноиндустрии.
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