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    «Спасибо жене»: петербуржец завоевал четыре «Порно-Оскара»

    14 комментариев
    • Фото: rheMarcusDupree / instagram.com
    «Спасибо жене»: петербуржец завоевал четыре <nobr>«Порно-Оскара»</nobr>

    «Спасибо жене»: петербуржец завоевал четыре «Порно-Оскара»

    «Спасибо жене»: петербуржец завоевал четыре <nobr>«Порно-Оскара»</nobr>
  • Фото: rheMarcusDupree / instagram.com

    • Алексей Маетный (Гончаров), снимающийся под псевдонимом Маркус Дюпри, получил сразу четыре премии AVN Awards.

    29-летний порноактер из Петербурга стал обладателем одного из главных «Порно-Оскаров» — в номинации «Лучший исполнитель». Также ему вручили награды в категориях «Лучшая сцена анального секса», «Лучшая сцена двойного проникновения» и «Лучшая сцена группового секса».

    Сам артист, снявшийся более чем в 50 фильмах для взрослых, отметил, что «тяжело работал» в США, и поблагодарил «прекрасную жену», которая ежедневно поддерживает его.



    смотретьРоссиянин завоевал два «Порно-Оскара» в США
    Россиянин завоевал два «Порно-Оскара» в США
    Отметим, что в прошлом году российский порноактер завоевал два «Порно-Оскара». Его наградили за «Самый скандальный ролик» и «Лучшую сцену с двойным проникновением».

    Премия AVN Awards, которая была учреждена журналом Adult Video News, уже более 30 лет вручается в Штатах. Она считается наиболее престижной наградой в области порноиндустрии.

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