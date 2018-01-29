Ежемесячные выплаты льготникам увеличат с февраля

Ежемесячная денежная выплата вырастет на 2,5%, сообщила
пресс-служба Пенсионного фонда.
Повышение коснется более 15,4 миллиона человек — всех, кто ранее получал ЕДВ, включая инвалидов, ветеранов боевых действий, граждан, подвергшихся воздействию радиации, Героев Советского Союза и России, Героев социалистического труда и других граждан.
Также на 2,5% проиндексируют входящий в ЕДВ набор социальных услуг. Льготники по-прежнему смогут выбирать — получать социальные услуги в натуральной форме или в денежном эквиваленте.
Стоимость набора социальных услуг с февраля будет равно 1075 рублям 19 копейкам в месяц. Сюда входят обеспечение лекарствами, получение путевки в санаторий, бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно, сообщает РИА Новости.
Также на 2,5% проиндексируют входящий в ЕДВ набор социальных услуг. Льготники по-прежнему смогут выбирать — получать социальные услуги в натуральной форме или в денежном эквиваленте.
Стоимость набора социальных услуг с февраля будет равно 1075 рублям 19 копейкам в месяц. Сюда входят обеспечение лекарствами, получение путевки в санаторий, бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно, сообщает РИА Новости.
Комментарии