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    Ежемесячные выплаты льготникам увеличат с февраля. Минфин РФ, социальное обеспечение. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЕжемесячные выплаты льготникам увеличат с февраля

    Ежемесячные выплаты льготникам увеличат с февраля

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    Ежемесячные выплаты льготникам увеличат с февраля

    Ежемесячные выплаты льготникам увеличат с февраля

      Ежемесячная денежная выплата вырастет на 2,5%, сообщила пресс-служба Пенсионного фонда.

      Повышение коснется более 15,4 миллиона человек — всех, кто ранее получал ЕДВ, включая инвалидов, ветеранов боевых действий, граждан, подвергшихся воздействию радиации, Героев Советского Союза и России, Героев социалистического труда и других граждан.

      Также на 2,5% проиндексируют входящий в ЕДВ набор социальных услуг. Льготники по-прежнему смогут выбирать — получать социальные услуги в натуральной форме или в денежном эквиваленте.

      Стоимость набора социальных услуг с февраля будет равно 1075 рублям 19 копейкам в месяц. Сюда входят обеспечение лекарствами, получение путевки в санаторий, бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно, сообщает РИА Новости.

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