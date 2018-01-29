Джигурда не смог добиться права на многомиллионное наследство

Эпатажный артист Никита Джигурда остался крайне недоволен решением суда отправить дело о скандальном наследстве Людмилы Браташ на новое рассмотрение. Тяжбы за миллионы
бизнес-леди начались еще два года назад. Все это время Джигурда и родственники погибшей пытаются поделить богатства, в числе которых недвижимость в Москве и Париже, и обвиняют друга в друга в подделке завещания.
В последнее время Джигурда все чаще вынужден обивать пороги судебных залов: то разводиться вздумает, то в наследство вступать. Правда, сегодня актер выглядел вполне счастливым: он появился в сопровождении Марины Анисиной. Пара, которая шокировала всех сначала своим союзом, а потом его распадом, снова вместе. Но как бы ни хотелось эпатажным супругам поставить точку в деле о многомиллионном наследстве — ничего не выходит. После сегодняшнего процесса — очередное многоточие. Суд вернул дело на новое рассмотрение, хотя адвокаты Анисиной и Джигурды уверены: правда, а значит и деньги, на их стороне.
Браташ, если верить документам, отписала в равной доле Джигурде и Анисиной три квартиры в Москве, недвижимость в центре Парижа и валютные счета в нескольких банках. Но радость от внезапного обогащения омрачило исковое заявление от родной сестры умершей бизнес-леди — Светланы Романовой. Та заявила, что завещание — качественная подделка. Но скандально известный актер настаивает: все честно и прозрачно. Браташ, с которой они были близки еще до встречи с олимпийской чемпионкой действительно завещала свои богатства ему и своим крестникам — речь идет о детях Джигурды.
Тем не менее уже без малого два года Джигурда и Романова бьются за наследство, ищут друг на друга компромат и уличают во лжи. Сколько продлится новая судебная тяжба, адвокаты сказать затрудняются.
Подробности — в репортаже.
Браташ, если верить документам, отписала в равной доле Джигурде и Анисиной три квартиры в Москве, недвижимость в центре Парижа и валютные счета в нескольких банках. Но радость от внезапного обогащения омрачило исковое заявление от родной сестры умершей бизнес-леди — Светланы Романовой. Та заявила, что завещание — качественная подделка. Но скандально известный актер настаивает: все честно и прозрачно. Браташ, с которой они были близки еще до встречи с олимпийской чемпионкой действительно завещала свои богатства ему и своим крестникам — речь идет о детях Джигурды.
Тем не менее уже без малого два года Джигурда и Романова бьются за наследство, ищут друг на друга компромат и уличают во лжи. Сколько продлится новая судебная тяжба, адвокаты сказать затрудняются.
Подробности — в репортаже.
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