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    Джигурда не смог добиться права на многомиллионное наследство. Джигурда, наследство, скандалы, суды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВДжигурда не смог добиться права на многомиллионное наследство

    Джигурда не смог добиться права на многомиллионное наследство

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    Джигурда не смог добиться права на многомиллионное наследство

    Джигурда не смог добиться права на многомиллионное наследство

    Джигурда не смог добиться права на многомиллионное наследство

      Эпатажный артист Никита Джигурда остался крайне недоволен решением суда отправить дело о скандальном наследстве Людмилы Браташ на новое рассмотрение. Тяжбы за миллионы бизнес-леди начались еще два года назад. Все это время Джигурда и родственники погибшей пытаются поделить богатства, в числе которых недвижимость в Москве и Париже, и обвиняют друга в друга в подделке завещания.

      В последнее время Джигурда все чаще вынужден обивать пороги судебных залов: то разводиться вздумает, то в наследство вступать. Правда, сегодня актер выглядел вполне счастливым: он появился в сопровождении Марины Анисиной. Пара, которая шокировала всех сначала своим союзом, а потом его распадом, снова вместе. Но как бы ни хотелось эпатажным супругам поставить точку в деле о многомиллионном наследстве — ничего не выходит. После сегодняшнего процесса — очередное многоточие. Суд вернул дело на новое рассмотрение, хотя адвокаты Анисиной и Джигурды уверены: правда, а значит и деньги, на их стороне.

      Браташ, если верить документам, отписала в равной доле Джигурде и Анисиной три квартиры в Москве, недвижимость в центре Парижа и валютные счета в нескольких банках. Но радость от внезапного обогащения омрачило исковое заявление от родной сестры умершей бизнес-леди — Светланы Романовой. Та заявила, что завещание — качественная подделка. Но скандально известный актер настаивает: все честно и прозрачно. Браташ, с которой они были близки еще до встречи с олимпийской чемпионкой действительно завещала свои богатства ему и своим крестникам — речь идет о детях Джигурды.

      Тем не менее уже без малого два года Джигурда и Романова бьются за наследство, ищут друг на друга компромат и уличают во лжи. Сколько продлится новая судебная тяжба, адвокаты сказать затрудняются.

      Подробности — в репортаже.

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