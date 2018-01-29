В Уфе родители погибшей горнолыжницы требуют наказать руководство спорткомплекса

Горнолыжную трассу в Уфе, на которой разбилась 14-летняя спортсменка, намерены проверить башкирские следователи. Елена Гуляева во время тренировки упала и ударилась головой о камень. Травма оказалась смертельной.

Сразу после инцидента руководство центра поспешило оправдаться: мол, девушка сама виновата, слишком разогналась. Но родители убеждены: если бы на территории соблюдались требования безопасности, трагедии можно было избежать.



14-летняя Елена Гуляева подавала большие надежды в спорте. Регулярно участвовала в соревнованиях. Но в тот день во время тренировки что-то пошло не так, едва сдерживая слезы рассказывает Валерий Гуляев. Фото сделано буквально за минуту до трагедии: видно, что девочка полностью экипирована — шлем, перчатки. По словам очевидцев, школьница вылетела трассы во время прохождения дисциплины гигантский слалом. Отец уверен: все могло закончиться иначе, если склон хотя бы был оборудован защитными сетками.



Полученные травмы оказались смертельными. Спустя несколько дней после ЧП сотрудники горнолыжного центра установили на трассе дополнительное ограждение. Но руководство горнолыжного комплекса своей вины в смерти подростка не видит. Говорят, что их центр является одним из лучших и безопасность на должном уровне. Хотя и не отрицают: этот трагический случай на склоне — не первый.



Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Ангелины Машкиной.