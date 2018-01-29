МЧС распространило экстренное предупреждение о метели в Москве

Сильная метель и снег прогнозируются 30 января в столичном регионе.
В МЧС по Москве сообщают, что 30 января в течение суток в Москве ожидается сильный снег, метель, усиление ветра с порывами до 17 м/с, а также снежные заносы, передает ТАСС.
МЧС по Москве: При непогоде возможны местами ухудшение видимости, затруднение движения транспорта, создание на дорогах заторов и аварийных ситуаций, а также увеличение количества ДТП на аварийно-опасных участках.
Спасатели рекомендуют держаться подальше от линий электропередачи, деревьев и слабо укрепленных рекламных конструкций. А автомобилистам рекомендуют внимательно соблюдать ПДД и избегать внезапных маневров.
Этим утром из-за ночного снегопада пробки на столичных дорогах достигли 8 баллов.
МЧС по Москве: При непогоде возможны местами ухудшение видимости, затруднение движения транспорта, создание на дорогах заторов и аварийных ситуаций, а также увеличение количества ДТП на аварийно-опасных участках.
Спасатели рекомендуют держаться подальше от линий электропередачи, деревьев и слабо укрепленных рекламных конструкций. А автомобилистам рекомендуют внимательно соблюдать ПДД и избегать внезапных маневров.
Этим утром из-за ночного снегопада пробки на столичных дорогах достигли 8 баллов.
Комментарии