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    МЧС распространило экстренное предупреждение о метели в Москве

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    • Фото: Анастасия Пация / facebook.com
    МЧС распространило экстренное предупреждение о метели в Москве

    МЧС распространило экстренное предупреждение о метели в Москве

    МЧС распространило экстренное предупреждение о метели в Москве
  • Фото: Анастасия Пация / facebook.com

    • Сильная метель и снег прогнозируются 30 января в столичном регионе.

    В МЧС по Москве сообщают, что 30 января в течение суток в Москве ожидается сильный снег, метель, усиление ветра с порывами до 17 м/с, а также снежные заносы, передает ТАСС.

    МЧС по Москве: При непогоде возможны местами ухудшение видимости, затруднение движения транспорта, создание на дорогах заторов и аварийных ситуаций, а также увеличение количества ДТП на аварийно-опасных участках.

    Спасатели рекомендуют держаться подальше от линий электропередачи, деревьев и слабо укрепленных рекламных конструкций. А автомобилистам рекомендуют внимательно соблюдать ПДД и избегать внезапных маневров.

    Этим утром из-за ночного снегопада пробки на столичных дорогах достигли 8 баллов.

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