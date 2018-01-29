На Урале 80-летний пенсионер вынужден лечить односельчан на дому

На заслуженном отдыхе 80-летний уральский пенсионер Борис Бутхерейт продолжает обследовать пациентов. Делает он это на дому, круглосуточно и совершенно безвозмездно. Дело в том, что до ближайшего фельдшерского пункта нужно ехать больше 60 километров, автобусы ходят редко, поэтому все дороги ведут к сельскому доктору.

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Очередь к дому Бориса Бутхерейта выстраивается с раннего утра. К нему идут с коликами, переломами, растяжениями и вопросами по беременности. Старец с седой бородой и длинным волосами принимает пациентов в крошечной гостиной. Здесь же он накладывает шину, которую смастерил из картонной коробки.



В медицине Борис Бутхерейт без малого 60 лет, 40 из них он проработал в местной больнице акушером-гинекологом, хирургом, рентгенологом, потом и до главного врача дослужился. Казалось бы, отдыхай. Спокойная тихая старость вредит вашему здоровью, предупреждает доктор. Вместе с супругой (она окулист) он принимает пациентов.



В день на прием к доктору Бутхерейту приходит по 15–20 человек. Кому-то надо просто поговорить и душу излить, но бывают и серьезные случаи. Однажды он роженицу спасал, пока ехала скорая.



Дом деревенского доктора находится на окраине села Береговое, но людей это не останавливает. Больные со всего села идут сюда, ведь до ближайшей больницы ехать 60 километров, а общественного транспорта здесь нет. Добраться до квалифицированной медицинской помощи можно на междугороднем автобусе, но в холода рейсы отменяют.