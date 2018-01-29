Больной менингитом школьник из Нижневартовска мог впасть в кому по вине врачей

Непрофессионализм врачей мог стать причиной тяжелого заболевания
13-летнего школьника из Нижневартовска. После лечения простуды мальчик впал в кому. Подросток поступил в инфекционное отделение с подозрением на менингит, но после обследования его отправили домой. Почти 2 месяца он находится без сознания. За это время, по словам матери, у ребенка трижды останавливалось сердце.
Марина Шпуй не отходит от кровати сына ни на минуту и надеется, что вот-вот он откроет глаза и как раньше произнесет слово «мама». Без сознания 13-летний Ваня лежит уже 60 дней. Но сегодня женщине пришлось ненадолго покинуть палату, чтобы дать показания следователям. Правоохранители предполагают, что мальчик мог оказаться в коме по вине врачей. Мама сокрушается, что ем до сих пор ему так и не поставили точный диагноз.
Марина Шпуй, мама Ивана: «Я никогда не обвиняла окружную больницу, я действительно просто искала врача, который поднимет моего сына. Пока в России такое заболевание не лечится».
Женщина не спешит обвинять медицинских работников, но считает, тяжелых последствий можно было бы избежать, если бы обследование провели чуть раньше. Еще в сентябре педиатр отправил мальчика, который несколько дней жаловался на головную боль, домой лечиться от простуды. Антибиотики и противовирусные препараты не помогли, и спустя неделю школьник с признаками инсульта снова попал в больницу.
В инфекционном отделении врачи обнаружили у пациента менингит, через 2 недели ребенка выписали. Плохое самочувствие медики объяснили постреабилитационным периодом. В Интернете, где Марина просила пользователей о помощи, кто-то посоветовал везти Ваню к специалистам в Петербург, но врачи запретили перелет.
Марина Шпуй: «У нас очень молодой город. У нас таких диагнозов не было еще, как нам объяснили. Это очень редкий диагноз, редко встречающееся заболевание. Может быть, какой-то профессор в институте Санкт-Петербурга смог бы быстрее найти эту инфекцию».
Состояние ребенка, по словам матери, ухудшалось с каждым днем. Головная боль не проходила, появились галлюцинации и фотофобии, а позже Ваня перестал узнавать своих родных, а спустя несколько дней впал в кому. Трижды нижневартовские врачи фиксировали у пациента остановку сердца.
Отчаявшись, Марина решила написать заявление в Следственный комитет РФ и приложила историю болезни своего сына. Медицинские справки, которые, по мнению женщины, явно противоречат друг другу, стали поводом для возбуждения уголовного дела.
Алина Никифорова, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре: «Следствие полагает, что ухудшение состояния пациента вызвано ненадлежащим лечением. В рамках уголовного дела будут проведены экспертизы, которые помогут определить связь между лечением и наступившими последствиями».
Как передает корреспондент Никита Развозжаев, местные врачи были вынуждены обратиться за помощью к коллегам из федерального центра. За жизнь Вани сейчас борются лучшие специалисты, но даже они не берутся давать прогнозы.
Светлана Михайлова, заведующая отделением детской генетики российской детской клинической больницы: «Ребенок борется, он старается. Стабилизация состояния некая наблюдается, хотя течение заболевания волнообразное, эпизоды ухудшения, тенденция к стабилизации».
Лечить Ваню будут в Нижневартовске, в той самой больнице, где поставили первый диагноз. Транспортировка в другой город пока невозможна, так как детский организм может не выдержать перелета.
Марина Шпуй, мама Ивана: «Я никогда не обвиняла окружную больницу, я действительно просто искала врача, который поднимет моего сына. Пока в России такое заболевание не лечится».
Женщина не спешит обвинять медицинских работников, но считает, тяжелых последствий можно было бы избежать, если бы обследование провели чуть раньше. Еще в сентябре педиатр отправил мальчика, который несколько дней жаловался на головную боль, домой лечиться от простуды. Антибиотики и противовирусные препараты не помогли, и спустя неделю школьник с признаками инсульта снова попал в больницу.
В инфекционном отделении врачи обнаружили у пациента менингит, через 2 недели ребенка выписали. Плохое самочувствие медики объяснили постреабилитационным периодом. В Интернете, где Марина просила пользователей о помощи, кто-то посоветовал везти Ваню к специалистам в Петербург, но врачи запретили перелет.
Марина Шпуй: «У нас очень молодой город. У нас таких диагнозов не было еще, как нам объяснили. Это очень редкий диагноз, редко встречающееся заболевание. Может быть, какой-то профессор в институте Санкт-Петербурга смог бы быстрее найти эту инфекцию».
Состояние ребенка, по словам матери, ухудшалось с каждым днем. Головная боль не проходила, появились галлюцинации и фотофобии, а позже Ваня перестал узнавать своих родных, а спустя несколько дней впал в кому. Трижды нижневартовские врачи фиксировали у пациента остановку сердца.
Отчаявшись, Марина решила написать заявление в Следственный комитет РФ и приложила историю болезни своего сына. Медицинские справки, которые, по мнению женщины, явно противоречат друг другу, стали поводом для возбуждения уголовного дела.
Алина Никифорова, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре: «Следствие полагает, что ухудшение состояния пациента вызвано ненадлежащим лечением. В рамках уголовного дела будут проведены экспертизы, которые помогут определить связь между лечением и наступившими последствиями».
Как передает корреспондент Никита Развозжаев, местные врачи были вынуждены обратиться за помощью к коллегам из федерального центра. За жизнь Вани сейчас борются лучшие специалисты, но даже они не берутся давать прогнозы.
Светлана Михайлова, заведующая отделением детской генетики российской детской клинической больницы: «Ребенок борется, он старается. Стабилизация состояния некая наблюдается, хотя течение заболевания волнообразное, эпизоды ухудшения, тенденция к стабилизации».
Лечить Ваню будут в Нижневартовске, в той самой больнице, где поставили первый диагноз. Транспортировка в другой город пока невозможна, так как детский организм может не выдержать перелета.
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