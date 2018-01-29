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    Аппарат МРТ убил пациента с металлическим кислородным баллоном

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    Аппарат МРТ убил пациента с металлическим кислородным баллоном

    Аппарат МРТ убил пациента с металлическим кислородным баллоном

    В Индии процедура магнитно-резонансной томографии закончилась смертью пациента.

    Аппарат МРТ убил 32-летнего жителя Мумбаи по имени Раджеш Мару. Мужчина зашел в кабинет МРТ с металлическим кислородным баллоном. Сильное магнитное поля сканера буквально «засосало» пациента внутрь включенного аппарата. Томограф немедленно выключили, истекающего кровью мужчину извлекли, но через 10 минут он скончался в реанимации.

    По словам родственников погибшего, причиной случившегося стала халатность медиков. Близкие Мару предупреждали врачей, что в кабинет МРТ нельзя заходить с металлическими предметами, но те заверили, что все в порядке и они так делают каждый день, передает NDTV.

    Против врача и его помощников возбуждены уголовные дела по статье «Причинение смерти по неосторожности». Они арестованы.

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