Аппарат МРТ убил пациента с металлическим кислородным баллоном

В Индии процедура
магнитно-резонансной томографии закончилась смертью пациента.
Аппарат МРТ убил 32-летнего жителя Мумбаи по имени Раджеш Мару. Мужчина зашел в кабинет МРТ с металлическим кислородным баллоном. Сильное магнитное поля сканера буквально «засосало» пациента внутрь включенного аппарата. Томограф немедленно выключили, истекающего кровью мужчину извлекли, но через 10 минут он скончался в реанимации.
По словам родственников погибшего, причиной случившегося стала халатность медиков. Близкие Мару предупреждали врачей, что в кабинет МРТ нельзя заходить с металлическими предметами, но те заверили, что все в порядке и они так делают каждый день, передает NDTV.
Против врача и его помощников возбуждены уголовные дела по статье «Причинение смерти по неосторожности». Они арестованы.
По словам родственников погибшего, причиной случившегося стала халатность медиков. Близкие Мару предупреждали врачей, что в кабинет МРТ нельзя заходить с металлическими предметами, но те заверили, что все в порядке и они так делают каждый день, передает NDTV.
Против врача и его помощников возбуждены уголовные дела по статье «Причинение смерти по неосторожности». Они арестованы.
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