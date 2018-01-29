Юлия Самойлова подобрала песню для «Евровидения»

Юлия Самойлова начала подготовку к музыкальному конкурсу «Евровидение», который в этом году пройдет в Лиссабоне.
Как рассказала певица в своем Instagram, она уже обсудила номер с режиссером-постановщиком и выбрала песню, с который будет выступать в столице Португалии.
Юлия Самойлова: «Вот и началась подготовка к „Евровидению“! Наконец-то! Встретились нашей командой с режиссером-постановщиком Алексеем Голубевым, обсудили будущий номер. Песню уже выбрали, так что работаем».
В свою очередь представитель артистки Алексей Таран сообщил, что название песни решили пока не раскрывать. Более конкретную информацию он пообещал озвучить примерно через 6 недель, передает ТАСС.
Отметим, что Юлия Самойлова должна была с песней Flame Is Burning выступить на «Евровидении-2017» в Киеве. Однако СБУ запретила российской певице въезд на территорию Украины на три года, мотивировав отказ тем, что певица без разрешения Киева выступала в Крыму. После этого было решено, что Самойлова все равно споет на «Евровидении», но в 2018 году.
Юлия Самойлова: «Вот и началась подготовка к „Евровидению“! Наконец-то! Встретились нашей командой с режиссером-постановщиком Алексеем Голубевым, обсудили будущий номер. Песню уже выбрали, так что работаем».
В свою очередь представитель артистки Алексей Таран сообщил, что название песни решили пока не раскрывать. Более конкретную информацию он пообещал озвучить примерно через 6 недель, передает ТАСС.
Отметим, что Юлия Самойлова должна была с песней Flame Is Burning выступить на «Евровидении-2017» в Киеве. Однако СБУ запретила российской певице въезд на территорию Украины на три года, мотивировав отказ тем, что певица без разрешения Киева выступала в Крыму. После этого было решено, что Самойлова все равно споет на «Евровидении», но в 2018 году.
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