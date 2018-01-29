Омские сироты не могут получить квартиры из-за очередника-уголовника

Абсурдная ситуация сложилась в одном из районов Омской области.
Из-за убийцы и насильника сиротам приходится через суд добиваться положенное по закону жилье. Казалось бы, какое отношение преступник может иметь к квартирному вопросу? Как выяснилось, самое прямое. Дело в том, что осужденный Юрий Мачуло — первый в очереди на предоставление квартиры.
Сирота Евгений Косован не хочет приводить невесту в ветхий дом. В свои 24 года он вынужден жить у опекунов, где в 3 комнатах и так ютятся 5 человек. От получения положенной заветной квартиры молодого человека отделяют каких-то 2 пункта.
Евгений — третий в очереди на получение ключей, но отметить новоселье он сможет нескоро. Дело в том, что сначала заселиться должен тот, кто первым указан в списке. Казалось бы, ничего сложного, обычная практика, да только Юрий Мачуло, другой претендент на квадратные метры, за жестокое убийство и изнасилование школьницы попал в колонию на 22 года.
Перспектива остаться на улице Евгения не устроила. К тому же оказалось, что он такой не один в списке очередников. Молодой человек решил во всем разобраться. Неужели действительно ему до старости, учитывая срок заключения очередника-преступника, придется жить у опекунов? Ответить на этот вопрос не смогли даже в омской администрации. Чиновники развели руками и признались, что ситуация, конечно, абсурдная, но придется ждать.
Согласно правилам, первым получить квартиру должен Мачуло. И неважно, что он уже неоднократно был судим за кражи, грабежи и убийство. Сирота-рецидивист все еще имеет право на свою квартиру.
Александра Магденко, начальник управления правового обеспечения Министерства имущественных отношений Омской области: «У нас были случаи предоставления жилья лицам, находящимся в местах лишения свободы, но это были лица, которые уже в ближайшее время должны были освободиться. Были случаи, когда при освобождении вручались ключи от квартиры. Ну здесь, я думаю, несколько, конечно, другая ситуация».
Можно, конечно, надеяться, что преступника освободят раньше, но подать первое заявление на УДО Юрий Мачуло сможет не раньше 2033 года.
Дмитрий Фаустов, юрист: «Учитывая срок заключения, чтобы подать прошение на УДО, он должен отсидеть две трети срока. А это как минимум 15 лет в его случае. И не факт, что прошение удовлетворят».
Как выяснила корреспондент Дарья Вязовая, оставшиеся без квартир сироты обратились в суд в надежде ускорить процесс, но проиграли. Как следует из материалов, подобные случаи в законе четко не прописаны, следовательно, придется соблюдать очередность. Опускать руки ни Евгений, ни его товарищи по несчастью не намерены. Быть может, учитывая всю парадоксальность ситуации, им удастся добиться пересмотра дела.
Евгений — третий в очереди на получение ключей, но отметить новоселье он сможет нескоро. Дело в том, что сначала заселиться должен тот, кто первым указан в списке. Казалось бы, ничего сложного, обычная практика, да только Юрий Мачуло, другой претендент на квадратные метры, за жестокое убийство и изнасилование школьницы попал в колонию на 22 года.
Перспектива остаться на улице Евгения не устроила. К тому же оказалось, что он такой не один в списке очередников. Молодой человек решил во всем разобраться. Неужели действительно ему до старости, учитывая срок заключения очередника-преступника, придется жить у опекунов? Ответить на этот вопрос не смогли даже в омской администрации. Чиновники развели руками и признались, что ситуация, конечно, абсурдная, но придется ждать.
Согласно правилам, первым получить квартиру должен Мачуло. И неважно, что он уже неоднократно был судим за кражи, грабежи и убийство. Сирота-рецидивист все еще имеет право на свою квартиру.
Александра Магденко, начальник управления правового обеспечения Министерства имущественных отношений Омской области: «У нас были случаи предоставления жилья лицам, находящимся в местах лишения свободы, но это были лица, которые уже в ближайшее время должны были освободиться. Были случаи, когда при освобождении вручались ключи от квартиры. Ну здесь, я думаю, несколько, конечно, другая ситуация».
Можно, конечно, надеяться, что преступника освободят раньше, но подать первое заявление на УДО Юрий Мачуло сможет не раньше 2033 года.
Дмитрий Фаустов, юрист: «Учитывая срок заключения, чтобы подать прошение на УДО, он должен отсидеть две трети срока. А это как минимум 15 лет в его случае. И не факт, что прошение удовлетворят».
Как выяснила корреспондент Дарья Вязовая, оставшиеся без квартир сироты обратились в суд в надежде ускорить процесс, но проиграли. Как следует из материалов, подобные случаи в законе четко не прописаны, следовательно, придется соблюдать очередность. Опускать руки ни Евгений, ни его товарищи по несчастью не намерены. Быть может, учитывая всю парадоксальность ситуации, им удастся добиться пересмотра дела.
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