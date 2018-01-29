Омские сироты не могут получить квартиры из-за очередника-уголовника

Абсурдная ситуация сложилась в одном из районов Омской области. Из-за убийцы и насильника сиротам приходится через суд добиваться положенное по закону жилье. Казалось бы, какое отношение преступник может иметь к квартирному вопросу? Как выяснилось, самое прямое. Дело в том, что осужденный Юрий Мачуло — первый в очереди на предоставление квартиры.

Сирота Евгений Косован не хочет приводить невесту в ветхий дом. В свои 24 года он вынужден жить у опекунов, где в 3 комнатах и так ютятся 5 человек. От получения положенной заветной квартиры молодого человека отделяют каких-то 2 пункта.



Евгений — третий в очереди на получение ключей, но отметить новоселье он сможет нескоро. Дело в том, что сначала заселиться должен тот, кто первым указан в списке. Казалось бы, ничего сложного, обычная практика, да только Юрий Мачуло, другой претендент на квадратные метры, за жестокое убийство и изнасилование школьницы попал в колонию на 22 года.



Перспектива остаться на улице Евгения не устроила. К тому же оказалось, что он такой не один в списке очередников. Молодой человек решил во всем разобраться. Неужели действительно ему до старости, учитывая срок заключения очередника-преступника, придется жить у опекунов? Ответить на этот вопрос не смогли даже в омской администрации. Чиновники развели руками и признались, что ситуация, конечно, абсурдная, но придется ждать.



Согласно правилам, первым получить квартиру должен Мачуло. И неважно, что он уже неоднократно был судим за кражи, грабежи и убийство. Сирота-рецидивист все еще имеет право на свою квартиру.



Александра Магденко, начальник управления правового обеспечения Министерства имущественных отношений Омской области: «У нас были случаи предоставления жилья лицам, находящимся в местах лишения свободы, но это были лица, которые уже в ближайшее время должны были освободиться. Были случаи, когда при освобождении вручались ключи от квартиры. Ну здесь, я думаю, несколько, конечно, другая ситуация».



Можно, конечно, надеяться, что преступника освободят раньше, но подать первое заявление на УДО Юрий Мачуло сможет не раньше 2033 года.



Дмитрий Фаустов, юрист: «Учитывая срок заключения, чтобы подать прошение на УДО, он должен отсидеть две трети срока. А это как минимум 15 лет в его случае. И не факт, что прошение удовлетворят».



Как выяснила корреспондент Дарья Вязовая, оставшиеся без квартир сироты обратились в суд в надежде ускорить процесс, но проиграли. Как следует из материалов, подобные случаи в законе четко не прописаны, следовательно, придется соблюдать очередность. Опускать руки ни Евгений, ни его товарищи по несчастью не намерены. Быть может, учитывая всю парадоксальность ситуации, им удастся добиться пересмотра дела.