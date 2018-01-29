Российские военные раздали жителям двух сирийских городов еду и канцтовары

В сирийскую провинцию Дераа российские военные доставили гуманитарную помощь. В населенных пунктах Бейджин и Мазраа Бейджин несколько лет царил голод. Восстановить мир удалось совсем недавно, после того, как местное ополчение присоединилось к соглашению о перемирии. Это дало шанс жителям района вернуться в свои дома.

Гуманитарная акция в Бейджине началась внезапно даже для организаторов. Грузовик с продуктами дети окружили еще на подъезде к местной школе. Это был тот случай, когда сопротивление бессмысленно.



Полторы тысячи беженцев зашли в Бейджин на прошлой неделе. Ситуация в городе близка к гуманитарной катастрофе. Все магазины на главной улице разрушены.



Как передает корреспондент Анатолий Майоров, в проблемах с продовольствием мужское население Бейджина может обвинять не только боевиков запрещенной в РФ экстремистской группировки «Джебхат ан-Нусра», но и себя лично. Бойцы народного ополчения «Харамун» слишком долго не подписывали соглашение о прекращении огня. Они с террористами дружбу не водили, но и в союзники к официальному Дамаску не спешили, чем и подвергали все мирное население Бейджина дополнительному риску.



Горцы с американскими винтовками, типажной бородой, в платках и камуфляжных брюках встали на сторону сирийской армии лишь несколько недель назад. Только новые союзники помогли отсюда выбить разрозненные группы боевиков, которые годами обстреливали мирные кварталы.



Али Абдалладэйн, местный житель: «Слава богу, что все это закончилось. Во время войны каждый день мы жили как последний, а после прихода сюда сирийской армии наш город стал безопасен».



В школе Бейджина сейчас учатся 130 детей, хотя занятия совсем не похожи на образовательный процесс в привычном понимании. Учебников в городе нет, поэтому ребят собирают во дворе, где преподаватели пытаются занять играми и сказками. Сегодня здесь впервые за несколько последних лет появились канцелярские наборы и шоколад с печеньем.



Леонид Шаршуков, российский центр по примирению враждующих сторон в Сирии: «Инфраструктура здесь очень сильно разрушена из-за активных боевых действий, требуется очень много работы. В провинцию направлены рабочие группы по восстановлению населенных пунктов».



За один день сотрудники российского центра по примирению враждующих сторон раздали помощь сразу в двух населенных пунктах. Самый отдаленный — Мазраа Бейджин, он является западным рубежом страны, так как расположен у подножия Голан — спорного горного хребта, который не могут поделить Дамаск и Тель-Авив.



Уже больше полувека район считается одним из самых напряженных. Но сейчас у этих городов стало меньше хотя бы на одну проблему. Боевиков «Джебхат ан-Нусры» здесь больше нет, а вместе с ними и голода.