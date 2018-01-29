Минздрав не согласен с идеей добавлять рвотное в «Боярышник»

В Минздраве не поддержали идею ФАС о добавлении вызывающих рвоту веществ в лекарственные средства.
В Минздраве отмечают, что добавление веществ, вызывающих рвоту, сделает невозможным медицинское применение таких лекарств как настойка боярышника, настойка чаги, настойка «Герботон». Все эти лекарственные средства содержат спирт, поэтому наиболее часто используются как суррогат алкогольной продукции.
В ведомстве добавили, что бороться с употреблением суррогатов следует с помощью ограничения их производства, передает RNS со ссылкой на заявление Минздрава.
Ранее Федеральная антимонопольная служба подготовила и направила в Минздрав свои замечания по стратегии здорового образа жизни населения до 2025 года. Среди прочего там предложили добавлять рвотное в одеколоны и спиртовые моющие средства.
В ведомстве добавили, что бороться с употреблением суррогатов следует с помощью ограничения их производства, передает RNS со ссылкой на заявление Минздрава.
Ранее Федеральная антимонопольная служба подготовила и направила в Минздрав свои замечания по стратегии здорового образа жизни населения до 2025 года. Среди прочего там предложили добавлять рвотное в одеколоны и спиртовые моющие средства.
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