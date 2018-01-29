Алексей Воробьёв стал супергероем в новом сериале НТВ «Шуберт»

В новом сезоне телеканал НТВ представит сериал «Шуберт» с Алексеем Воробьёвым в главной роли. История разворачивается вокруг человека, обладающего уникальной способностью различать звуки, улавливать незаметные для обычных людей шумы. Главного героя зовут Александр Бертенёв, но для друзей он Шуберт.
Бертенёв работает звукорежиссером. В прошлом он трудился в антитеррористическом отделе, но его карьере помешала одна досадная ошибка. После убийства жены Ольги и погрома в квартире Александр возвращается в спецслужбу и узнает, что его супруга, которую он считал обычным психологом, вела тайную и опасную вторую жизнь. Алексей Воробьёв о трудностях, с которыми ему пришлось столкнуться на съемочной площадке.
Алексей Воробьёв, артист: «В этом фильме, как и во всех других, практически все трюки я выполнил сам. Надо сказать, что было много сцен с драками и стрельбой, но дело в том, что Шуберт — это единственный персонаж в моей фильмографии, который совершенно не умеет драться и стрелять, поэтому на этот раз это я получал в бубен в каждой сцене, где были драки. Однако, зрителям будет интересно увидеть, как Шуберт сможет использовать свой слух, чтобы, не умея стрелять, попасть точно в цель, когда это потребуется».
Кто и за что убил жену главного героя? Это главная загадка сериала «Шуберт», ответ на которую Александр Бертенёв найдет с помощью оставленных Ольгой звуковых шифров.
Алексей Воробьёв, артист: «В этом фильме, как и во всех других, практически все трюки я выполнил сам. Надо сказать, что было много сцен с драками и стрельбой, но дело в том, что Шуберт — это единственный персонаж в моей фильмографии, который совершенно не умеет драться и стрелять, поэтому на этот раз это я получал в бубен в каждой сцене, где были драки. Однако, зрителям будет интересно увидеть, как Шуберт сможет использовать свой слух, чтобы, не умея стрелять, попасть точно в цель, когда это потребуется».
Кто и за что убил жену главного героя? Это главная загадка сериала «Шуберт», ответ на которую Александр Бертенёв найдет с помощью оставленных Ольгой звуковых шифров.
Комментарии