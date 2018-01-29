В Харькове прогремел взрыв, есть раненые

Женщина и ребенок получили ранения в результате взрыва в Харькове.
ЧП произошло в 9:30 по местному времени возле магазина на улице Клочковской. Как сообщает издание «112 Украина», взрыв произошел после того, как 53-летняя женщина с двухлетним ребенком увидела пакет возле супермаркета и открыла его.
Женщина с рваной раной бедра и мальчик с рваной раной правой надбровной области были доставлены в больницу.
На месте работает следственно-оперативная группа и эксперты взрывотехнического управления полиции.
Женщина с рваной раной бедра и мальчик с рваной раной правой надбровной области были доставлены в больницу.
На месте работает следственно-оперативная группа и эксперты взрывотехнического управления полиции.
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