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    В Петербурге двоих мужчин задержали после оргии со школьницей

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    В Петербурге двоих мужчин задержали после оргии со школьницей

    В Петербурге двоих мужчин задержали после оргии со школьницей

    Петербургские полицейские задержали мужчин, вступивших в интимные отношения с 15-летней девушкой.

    Накануне в правоохранительные органы обратилась 37-летняя жительница Петербурга. Она рассказала, что 10 января ее дочь занялась сексом с двумя взрослыми мужчинами.

    Правоохранители задержали участников оргии — молодых людей 20 и 21 года. Им грозит ответственность по статье «Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста», сообщили в петербургском управлении СК.

    Отметим, что недавно стало известно о подобном случае в Москве. 13-летняя школьница занялась сексом сначала с двумя, а потом с тремя молодыми людьми. Происходящее подростки снимали на видео.

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