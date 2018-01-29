В Петербурге двоих мужчин задержали после оргии со школьницей

Петербургские полицейские задержали мужчин, вступивших в интимные отношения с
15-летней девушкой.
Накануне в правоохранительные органы обратилась 37-летняя жительница Петербурга. Она рассказала, что 10 января ее дочь занялась сексом с двумя взрослыми мужчинами.
Правоохранители задержали участников оргии — молодых людей 20 и 21 года. Им грозит ответственность по статье «Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста», сообщили в петербургском управлении СК.
Отметим, что недавно стало известно о подобном случае в Москве. 13-летняя школьница занялась сексом сначала с двумя, а потом с тремя молодыми людьми. Происходящее подростки снимали на видео.
Правоохранители задержали участников оргии — молодых людей 20 и 21 года. Им грозит ответственность по статье «Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста», сообщили в петербургском управлении СК.
Отметим, что недавно стало известно о подобном случае в Москве. 13-летняя школьница занялась сексом сначала с двумя, а потом с тремя молодыми людьми. Происходящее подростки снимали на видео.
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