Идею отключения от Всемирной паутины поддержали 58% россиян

Большинство россиян одобрило идею создания независимого Интернета в границах БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай,
Южно-Африканская Республика). Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Предложение создать независимый Интернет в рамках границ стран — членов БРИКС понравилось 58% респондентов, против высказались 29%. Как сообщается на сайте ВЦИОМ, развитие Интернета как мирового пространства 52% граждан считают полезным для общества, за создание Интернета в границах нескольких государств высказались 13%. Локальный Интернет в пределах страны устроит 23% опрошенных.
Плюсом отдельного сегмента Интернета, созданного в границах БРИКС, половина россиян (49%) назвала повышение уровня безопасности данных в целом, 49% граждан уверены, что в этом случае появится более эффективная защита от международных хакеров и возможных атак. Ограничение доступа к ресурсам Всемирной паутины в случае реализации этой инициативы пугает 41% опрошенных.
Примечательно, что происходит постепенная переоценка ценности Интернета как мирового информационного пространства. В 2000 году 64% респондентов заявляли, что его развитие полезно для общества, в 2018 году такого мнения придерживаются всего 46%. О том, что Совет безопасности РФ рекомендует создать обособленный интернет для стран БРИКС, прошлой осенью заявил глава Ассоциации юристов России Сергей Степашин.
Плюсом отдельного сегмента Интернета, созданного в границах БРИКС, половина россиян (49%) назвала повышение уровня безопасности данных в целом, 49% граждан уверены, что в этом случае появится более эффективная защита от международных хакеров и возможных атак. Ограничение доступа к ресурсам Всемирной паутины в случае реализации этой инициативы пугает 41% опрошенных.
Примечательно, что происходит постепенная переоценка ценности Интернета как мирового информационного пространства. В 2000 году 64% респондентов заявляли, что его развитие полезно для общества, в 2018 году такого мнения придерживаются всего 46%. О том, что Совет безопасности РФ рекомендует создать обособленный интернет для стран БРИКС, прошлой осенью заявил глава Ассоциации юристов России Сергей Степашин.
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