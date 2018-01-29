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    В Иркутске полицейские инсценировали убийство, чтобы поймать заказчика. Иркутская область, полиция, убийства и покушения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Иркутске полицейские инсценировали убийство, чтобы поймать заказчика

    В Иркутске полицейские инсценировали убийство, чтобы поймать заказчика

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    • Фото: СКРФ
    В Иркутске полицейские инсценировали убийство, чтобы поймать заказчика

    В Иркутске полицейские инсценировали убийство, чтобы поймать заказчика

    В Иркутске полицейские инсценировали убийство, чтобы поймать заказчика
    • Фото: СКРФ

      • Полицейские в Иркутске узнали, что 38-летний мужчина планирует нанять киллера для расправы над 43-летним местным жителем, и, чтобы предотвратить убийство, сами в деталях инсценировали преступление.

      Роль киллера исполнил сотрудник полиции. За свою работу «наемный убийца» должен был получить от заказчика земельный участок с домом в Калининградской области, рассказали в СК РФ.

      Следователи и полицейские в деталях инсценировали место происшествия: подогнали автомобиль жертвы, внутрь посадили мужчину со следами огнестрельных ранений. Кроме того показали, что на месте «убийства» уже работает оперативно-следственная группа, которая изымает стреляные гильзы и другие улики.

      В тот же день исполнявший роль киллера оперативник встретился с заказчиком, после предъявления доказательств «убийства» вместе они отправились к нотариусу оформлять причитающееся вознаграждение. Сразу после подписания документов подозреваемый был задержан и отправлен в СИЗО.

      Мужчину арестовали, возбуждено дело об организации приготовления убийства по найму.

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