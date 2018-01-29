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    Организаторы «Грэмми» разозлили постпреда США в ООН роликом с Клинтон

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    Организаторы «Грэмми» разозлили постпреда США в ООН роликом с Клинтон

    Организаторы «Грэмми» разозлили постпреда США в ООН роликом с Клинтон

    Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли отчитала организаторов премии «Грэмми», показавших ролик с участием Хиллари Клинтон.

    Постпреда США про ООН разозлило то, что во время церемонии вручения «Грэмми» на экранах появлялись видеоролики, в которых ведущий мероприятия Джеймс Корден «прослушивал» известных людей для аудиоверсии нашумевшей книги Майкла Вулфа «Огонь и ярость: в Белом доме Трампа». Среди чтецов оказалась и Хиллари Клинтон.

    Никки Хейли в своем Twitter призвала организаторов премии не смешивать музыку с политикой и не портить ее «мусором».

    Никки Хейли, постоянный представитель США при ООН: «Я всегда любила премию „Грэмми“, но чтение книги „Огонь и ярость“ погубило ее. Не портите мусором хорошую музыку. Некоторые из нас любят музыку без добавления в нее политики».

    смотретьАдвокаты президента США требуют запретить скандальную книгу о Трампе
    Адвокаты президента США требуют запретить скандальную книгу о Трампе
    Книга «Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа», которая появилась на прилавках в начале января, произвела в Штатах эффект разорвавшейся бомбы. Книга основана на воспоминаниях бывшего главного стратега Белого дома Стивена Бэннона. В ней, в частности, говорится, что Трамп был уверен в том, что не выиграет выборы, а победа привела его в ужас.

    Юристы президента США потребовали от издательств отказаться от публикации книги Майкла Вулфа, а Стиву Бэннону пригрозили судом. Сам же Трамп назвал книгу лживой.


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