Организаторы «Грэмми» разозлили постпреда США в ООН роликом с Клинтон

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли отчитала организаторов премии «Грэмми», показавших ролик с участием Хиллари Клинтон.
Постпреда США про ООН разозлило то, что во время церемонии вручения «Грэмми» на экранах появлялись видеоролики, в которых ведущий мероприятия Джеймс Корден «прослушивал» известных людей для аудиоверсии нашумевшей книги Майкла Вулфа «Огонь и ярость: в Белом доме Трампа». Среди чтецов оказалась и Хиллари Клинтон.
Никки Хейли в своем Twitter призвала организаторов премии не смешивать музыку с политикой и не портить ее «мусором».
Никки Хейли, постоянный представитель США при ООН: «Я всегда любила премию „Грэмми“, но чтение книги „Огонь и ярость“ погубило ее. Не портите мусором хорошую музыку. Некоторые из нас любят музыку без добавления в нее политики».
Книга «Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа», которая появилась на прилавках в начале января, произвела в Штатах эффект разорвавшейся бомбы. Книга основана на воспоминаниях бывшего главного стратега Белого дома Стивена Бэннона. В ней, в частности, говорится, что Трамп был уверен в том, что не выиграет выборы, а победа привела его в ужас.
Юристы президента США потребовали от издательств отказаться от публикации книги Майкла Вулфа, а Стиву Бэннону пригрозили судом. Сам же Трамп назвал книгу лживой.
Никки Хейли в своем Twitter призвала организаторов премии не смешивать музыку с политикой и не портить ее «мусором».
Никки Хейли, постоянный представитель США при ООН: «Я всегда любила премию „Грэмми“, но чтение книги „Огонь и ярость“ погубило ее. Не портите мусором хорошую музыку. Некоторые из нас любят музыку без добавления в нее политики».
Книга «Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа», которая появилась на прилавках в начале января, произвела в Штатах эффект разорвавшейся бомбы. Книга основана на воспоминаниях бывшего главного стратега Белого дома Стивена Бэннона. В ней, в частности, говорится, что Трамп был уверен в том, что не выиграет выборы, а победа привела его в ужас.
Юристы президента США потребовали от издательств отказаться от публикации книги Майкла Вулфа, а Стиву Бэннону пригрозили судом. Сам же Трамп назвал книгу лживой.
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