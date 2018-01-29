Спасатели выяснили личность погибшего в горах Сочи горнолыжника

Погибший на сочинском курорте «Горки Город» в Красной Поляне горнолыжник оказался жителем Московской области.
В Южном региональном поисково-спасательном отряде МЧС России сообщили ТАСС, что погибший житель Московской области был 1994 года рождения. Молодой человек упал со скальных сбросов, катаясь вне трассы — на участке, который считается очень сложным даже для высококлассных горнолыжников.
Для эвакуации тела спасателям пришлось использовать вертолет. Еще двум туристам, которые были рядом с погибшим, оказали помощь на месте. Они спустились со сложного участка с помощью спасателей.
Трагедия произошла недалеко от водопада Поликаря на сочинском курорте «Горки Город» в Красной Поляне накануне.
Для эвакуации тела спасателям пришлось использовать вертолет. Еще двум туристам, которые были рядом с погибшим, оказали помощь на месте. Они спустились со сложного участка с помощью спасателей.
Трагедия произошла недалеко от водопада Поликаря на сочинском курорте «Горки Город» в Красной Поляне накануне.
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