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    Спасатели выяснили личность погибшего в горах Сочи горнолыжника

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    Спасатели выяснили личность погибшего в горах Сочи горнолыжника

    Спасатели выяснили личность погибшего в горах Сочи горнолыжника

    Погибший на сочинском курорте «Горки Город» в Красной Поляне горнолыжник оказался жителем Московской области.

    В Южном региональном поисково-спасательном отряде МЧС России сообщили ТАСС, что погибший житель Московской области был 1994 года рождения. Молодой человек упал со скальных сбросов, катаясь вне трассы — на участке, который считается очень сложным даже для высококлассных горнолыжников.

    Для эвакуации тела спасателям пришлось использовать вертолет. Еще двум туристам, которые были рядом с погибшим, оказали помощь на месте. Они спустились со сложного участка с помощью спасателей.

    Трагедия произошла недалеко от водопада Поликаря на сочинском курорте «Горки Город» в Красной Поляне накануне.

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